Gojira a un impact mondial sur les graphiques avec “ Fortitude ”

Métalliers progressifs français GOJIRA ont eu un impact impressionnant dans les charts mondiaux avec leur nouvel album “Courage”. Le LP est entré Panneau d’affichagePalmarès des meilleurs albums de cette semaine au n ° 1, tout en revendiquant également la place de n ° 1 sur Panneau d’affichageLes meilleurs albums actuels, les albums rock actuels et les albums de musique hard actuels correspondent. La sortie a également marqué un début de carrière élevé sur le Billboard 200 pour GOJIRA, arrivant cette semaine au n ° 12, avec plusieurs positions de haut niveau en carrière et des débuts dans le Top 10 dans des pays du monde entier, notamment: la France (n ° 2), le Royaume-Uni (n ° 6), l’Australie (n ° 3), l’Allemagne ( No 8), Belgique (No 2), Pays-Bas (No 4), Danemark (No 3), Portugal (No 4), Finlande (No 2) et Norvège (No 10).

Cet automne, GOJIRA entamera une tournée aux États-Unis pour soutenir “Courage” qui mettra en vedette des invités spéciaux Frappé lâche et ARME ÉTRANGÈRE. Les dates récemment annoncées devraient débuter le 11 octobre à Salt Lake City, Utah à The Union et se poursuivre par une représentation à The Agora de Cleveland, Ohio le 29 octobre. Les nouvelles dates de gros titres suivront GOJIRAla course estivale de DEFTONES qui débute le 12 août à l’Armurerie de Minneapolis, Minnesota et comprend deux GOJIRA seulement les dates de gros titres le 3 septembre à Chattanooga, Tennessee et le 20 septembre à Boise, Idaho.

“Courage” est mis en valeur par les célibataires “Un autre monde”, “Né pour une chose”, “Dans la tempête”, “Amazonie” et, plus récemment, “Le chant”, une piste à combustion lente avec certains des GOJIRAle matériau le plus mélodique à ce jour. La semaine dernière, le groupe a partagé un clip officiel pour “Le chant”, qui a été écrit / conçu par le groupe Joseph Duplantier et dirigé par Russell Brownley. Tournée sur place dans la région indienne du Bengale occidental en décembre 2019, la vidéo cinématographique examine le sort des enfants réfugiés du Tibet qui ont fui leur patrie pour tenter de préserver leur culture après l’invasion du pays par la Chine en 1949.

Par ailleurs, GOJIRA a récemment conclu une initiative de collecte de fonds d’un mois à l’appui de l’ONG autochtone The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) qui défend les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones en Amazonie. En collaboration avec la plate-forme numérique Propeller, axée sur le bien social, la campagne caritative a permis de collecter plus de 300000 $ grâce à une vente aux enchères et à un tirage au sort d’articles uniques du groupe et de leurs amis. METALLICA, OUTIL, NŒUD COULANT, TUEUR, Sabrer et plus. Tous les profits seront reversés à l’APIB pour soutenir leur travail en aidant les tribus indigènes de l’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement.

Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, New York, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), “Courage” est GOJIRApremier album en cinq ans et suivi de 2016 Grammy– LP nommé “Magma”. Un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde et à le réaliser, “Courage” a reçu des éloges de la part des critiques Pierre roulante en le nommant l’un de leurs meilleurs albums d’avril 2021 et en remarquant “C’est toute la rage du death metal mêlée à la conscience du punk rock et à la musicalité du rock progressif.” Radio Nationale Publique salué “Un autre monde” comme “un banger apocalyptique”, et Pâte appelé “Dans la tempête” un “hymne révolutionnaire indispensable”. Stéréogum a déclaré: “entendre ce groupe fonctionner à son apogée est une chose qui affirme la vie”, tandis que Revolver attesté “Courage” “pourrait déclencher une révolution.”

