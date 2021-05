GOJIRA abandonne le vidéoclip de `` The Chant ''

Métalliers progressifs français GOJIRA ont abandonné le clip officiel de “Le chant”, le dernier single du nouvel album du groupe, “Courage”, qui sort aujourd’hui (vendredi 30 avril) via Records du Roadrunner.

La pièce maîtresse d’un appel à l’action d’un album, “Le chant” est une piste à combustion lente mettant en vedette certains des GOJIRAle matériau le plus mélodique à ce jour. Là où les hymnes du passé étaient animés par une dynamique nuancée et des arrangements techniques de guitare, “Le chant” est ce que le GOJIRA les membres décrivent comme un «rituel de guérison» émanant de la chaleur primordiale, culminant dans un chœur empilé d’harmonie qui comble le fossé entre les hymnes anciens et le rock contemporain.

Chanteur / guitariste Joseph Duplantier élaboré sur “Le chant” déclarant: “Que ce chant retentisse dans vos os et vous élève.”

“Le chant” suit les premiers singles d’albums “Un autre monde”, “Né pour une chose”, “Dans la tempête” et “Amazonie”, cette dernière a été lancée parallèlement à une initiative de collecte de fonds au profit de l’ONG autochtone The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) qui défendent les droits environnementaux et culturels des tribus indigènes de l’Amazonie.

Travailler avec la plate-forme numérique axée sur le bien social Hélice, GOJIRA organise une campagne caritative comprenant une vente aux enchères d’objets uniques du groupe et de leurs amis, ainsi qu’un tirage au sort où les fans peuvent faire un don pour participer et courir la chance de gagner une signature personnalisée à la main Joseph Duplantier guitare et une tête de tambour peinte à la main par GOJIRAde Mario Duplantier. Ayant déjà levé plus de 250000 $ à ce jour pour APIB, les nouvelles listes d’enchères comprennent un Sabrer haut-de-forme dédicacé et guitare Les Paul signature “Appetite”, une basse signée Fender Precision de GOJIRAde Jean-Michel Labadie utilisé pour enregistrer l’album phare du groupe “De Mars à Sirius”, et plus encore, avec les enchères sur la dernière série d’articles aux enchères se terminant le 29 avril à 15 h PST (23 h GMT). Pour voir les listes d’enchères actuelles, visitez propeller.la/gojira. Par ailleurs, GOJIRA ont également lancé une impression d’art en édition limitée au profit de la APIB, disponible sur gojira.lnk.to/poster.

Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), “Courage” est un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le concrétiser. Le groupe a d’abord jeté les bases de “Courage” l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 “Un autre monde”. Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, “GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, “tandis que “Courage” a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver“Albums les plus attendus de 2021”.

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés à 2021.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



