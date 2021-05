Gojira annonce une tournée en tête d’affiche de l’automne 2021 avec des armes en vrac et extraterrestres assommées

Métalliers progressifs français GOJIRA ont annoncé les détails d’une tournée américaine à l’automne. Les nouvelles dates, qui mettront en vedette des invités spéciaux Frappé lâche et ARME EXTRAORDINAIRE, devraient donner le coup d’envoi le 11 octobre à Salt Lake City, dans l’Utah, à The Union et se poursuivre par une performance à The Agora de Cleveland, dans l’Ohio, le 29 octobre.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET La prévente débutera le mardi 4 mai à 10 h 00 heure locale et se terminera le mercredi 5 mai à 22 h 00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “AMAZONIA” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale aura lieu ce vendredi 7 mai à 10 h, heure locale.

Les nouvelles dates des titres suivront GOJIRAla course estivale de DEFTONES qui débute le 12 août à l’Armurerie de Minneapolis, Minnesota et comprend deux GOJIRA-seulement les dates de titre le 3 septembre à Chattanooga, Tennessee et le 20 septembre à Boise, Idaho.

GOJIRA dates de tournée avec Frappé lâche et ARME EXTRAORDINAIRE:

11 octobre – Salt Lake City, UT @ The Union



13 octobre – Kansas City, MO @ Arvest Bank Theatre au Midland



14 octobre – Wichita, KS @ The Cotillion



15 octobre – Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom



17 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA @ Civic Theatre



19 octobre – Tampa, FL @ Jannus Live



20 octobre – Orlando, FL @ Hard Rock Live



22 octobre – Nashville, TN @ Marathon Music Works



23 octobre – Asheville, Caroline du Nord @ Thomas Wolfe Auditorium



25 octobre – Albany, NY @ Upstate Concert Hall



27 octobre – Portland, ME @ State Theatre



28 octobre – Rochester, NY @ Main Street Armory



29 octobre – Cleveland, OH @ L’Agora

GOJIRAle nouvel album de “Courage”, est sorti le 30 avril via Records du Roadrunner.

Enregistré et produit par le guitariste / chanteur Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), “Courage” est un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le concrétiser. Le groupe a d’abord jeté les bases de “Courage” l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 “Un autre monde”. Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, “GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, “tandis que “Courage” a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver“Albums les plus attendus de 2021”.

Duplantier Raconté Jackie en métal completémission de radio diffusée au niveau national. sur ce que lui et ses camarades ont appris de 2016 “Magma” album qui est devenu le “point de départ” de “Courage”: “Bien, ‘Magma’ a été une belle expérience, et cela nous a en quelque sorte amenés à un autre niveau, mais nous ne nous en sommes pas vraiment rendu compte [at the time]. Je vois cela aujourd’hui – quand nous publions quelque chose, [there’s] beaucoup plus d’attention autour du groupe et des trucs – mais je travaillais dur, je partais en tournée et je ne voyais rien de vraiment se passer à part ma vie quotidienne avec le groupe. Mais quand nous avons commencé à travailler sur ‘Courage’, nous voulions quelque chose de différent. ‘Magma’ était un peu sombre. Nous avons exprimé des émotions intenses liées au départ de ma maman lors de l’enregistrement de l’album. On en a parlé, mais sur cet album, on a voulu exprimer quelque chose de différent, quelque chose de plus joyeux et énergique. Et [by] joyeuse, je veux dire une musique plus percutante, plus flamboyante, mais les paroles, comme d’habitude, parlent de l’humanité et du mal que font les hommes. Donc, dans ce sens, ce n’est pas exactement un album de fête. Mais le son est plus rock, plus excitant, je dirais. “

Duplantier a également parlé du titre de l’album “Courage” et pourquoi il était important pour lui d’encourager l’amélioration de soi, de la communauté et du monde. Il a dit: “Je ne sais pas. Malgré le fait que je pense que les humains sont assez foutus, et qu’une partie de moi souhaite que les humains disparaissent de cette planète pour laisser ces pauvres animaux seuls, je crois en notre potentiel, les êtres humains. . Je pense que nous avons de belles choses à offrir, et je souhaite toujours voir le meilleur de ce que nous avons à l’intérieur de nous sortir. Et c’est ce que j’essaie de faire sur le plan artistique et humain dans ma vie de tous les jours. Et c’est ce que nous voulions exprimer dans cet album – voir les gens donner le meilleur d’eux-mêmes et être forts et ne pas désespérer, et projeter une image positive pour leur avenir et pour notre avenir. Et grâce à la discipline, aux décisions et aux bonnes intentions, nous pouvons mieux nous-mêmes et améliorer ce monde. Donc, c’est presque par défaut l’énergie et le message que nous choisissons par rapport à “Ah, laissez-le brûler.” “

Crédit photo: Gabrielle Duplantier