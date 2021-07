Gojira annonce une tournée européenne 2022 avec des armes extraterrestres, employées pour servir

titans français GOJIRA ont annoncé leur retour très attendu en Europe avec une longue tournée début 2022.

Les nouvelles dates, qui seront divisées en deux étapes, présentent des invités spéciaux ARMES ALIEN et EMPLOYÉ POUR SERVIR. Le match aller débutera le 17 janvier en Finlande et se terminera en France le 9 février, tandis que le match retour débutera aux Pays-Bas le 20 février et se terminera au Royaume-Uni le 14 mars.

Les billets pour la course européenne seront en vente générale à 10 h 00 BST (11 h 00 CET) le lundi 5 juillet. Surveillez les préventes plus tôt à partir de vendredi. Au Royaume-Uni, la prévente d’O2 commence à 10 h 00 BST le samedi et le Pays vivant la pré-vente démarre à 10 h BST dimanche.

Des dates de tournée:

17 janvier – Helsinki, Finlande – Maison de la culture



19 janvier – Oslo, Norvège – Scène Sentrum



20 janvier – Stockholm, Suède – L’annexe



22 janvier – Copenhague, Danemark – La salle grise



24 janvier – Berlin, Allemagne – Huxleys



25 janvier – Prague, République tchèque – Forum Karlin



27 janvier – Wroclaw, Pologne – A2



28 janvier – Cracovie, Pologne – Tauron Arena



29 janvier – Budapest, Hongrie – Barba Negra Music Club



31 janvier – Zagreb, Croatie – Culture Factory



02 février – Vienne, Autriche – Arena



04 février – Munich, Allemagne – Neue Theaterfabrik



05 février – Zurich, Suisse – Komplex



06 février – Milan, Italie – Alcatraz



08 février – Lyon, France – Halle Tony Garnier



09 février – Bordeaux, France – Arkea Arena



20 février – Tilburg, Pays-Bas – 013



22 février – Wiesbaden, Allemagne – Schlachthof



24 février – Oberhausen, Allemagne – Turbinhalle 2



26 février – Paris, France – Accor Arena



28 février – Bruxelles, Belgique – Forest National



01 mars – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal



04 mars – Londres, Royaume-Uni – Alexandra Palace



05 mars – Nottingham, Royaume-Uni – Motorpoint Arena



06 mars – Newcastle, Royaume-Uni – Hôtel de ville



08 mars – Glasgow, Royaume-Uni – O2 Academy



10 mars – Belfast, Royaume-Uni – Ulster Hall



11 mars – Dublin, Irlande – Stade national



13 mars – Manchester, Royaume-Uni – O2 Victoria Warehouse



14 mars – Cardiff, Royaume-Uni – Motorpoint Arena

GOJIRAle nouvel album de, “Courage”, entré Panneau d’affichage‘s Top Albums chart au n° 1, tout en revendiquant également la première place sur Panneau d’affichageLes meilleurs albums actuels, les albums rock actuels et les albums de musique hard actuels correspondent. La sortie a également marqué un début de carrière sur le Billboard 200 pour GOJIRA, arrivant au n ° 12, avec plusieurs positions de palmarès en carrière et des débuts dans le Top 10 dans des pays du monde entier, notamment : la France (n ° 2), le Royaume-Uni (n ° 6), l’Australie (n ° 3), l’Allemagne (n ° .8), la Belgique (n° 2), les Pays-Bas (n° 4), le Danemark (n° 3), le Portugal (n° 4), la Finlande (n° 2) et la Norvège (n° 10).

Cet automne, GOJIRA partira en tournée aux États-Unis pour soutenir “Courage” qui mettra en vedette des invités spéciaux DÉGAGÉ et ARMES ALIEN. Les dates récemment annoncées devraient débuter le 11 octobre à Salt Lake City, Utah à The Union et se poursuivre à travers une représentation à Cleveland, Ohio’s The Agora le 29 octobre. Les nouvelles dates principales suivront GOJIRAcourse d’été de soutien DEFTONES qui débute le 12 août à The Armory à Minneapolis, Minnesota et comprend deux GOJIRA seuls les gros titres seront le 3 septembre à Chattanooga, Tennessee et le 20 septembre à Boise, Idaho.

“Courage” est mis en valeur par les célibataires “Un autre monde”, “Né pour une chose”, “Dans la tempête”, “Amazonie” et, plus récemment, “Le Chant”, un morceau à combustion lente mettant en vedette certains des GOJIRAle matériel le plus mélodique à ce jour. La semaine dernière, le groupe a partagé un clip officiel pour “Le Chant”, qui a été écrit/conçu par le groupe Joseph Duplantier et dirigé par Russell Brownley. Tournée sur place dans la région du Bengale occidental en Inde en décembre 2019, la vidéo cinématographique examine le sort des enfants réfugiés du Tibet qui ont fui leur patrie pour tenter de préserver leur culture après l’invasion du pays par la Chine en 1949.

Par ailleurs, GOJIRA a récemment conclu une initiative de collecte de fonds d’un mois à l’appui de l’ONG autochtone Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) qui défend les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones d’Amazonie. En collaboration avec la plate-forme numérique Propeller axée sur le bien social, la campagne caritative a permis de recueillir plus de 300 000 $ grâce à une vente aux enchères et à une tombola d’articles uniques du groupe et de leurs amis à METALLIQUE, OUTIL, NŒUD COULANT, TUEUR, Sabrer et plus. Tous les profits seront reversés à l’APIB pour soutenir leur travail d’aide aux tribus indigènes d’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement.

Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Studio Cordon d’Argent – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège de New York — et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), “Courage” est GOJIRAle premier album de en cinq ans et le suivi de celui de 2016 Grammy-nominé LP “Magma”. Une collection de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde et à le réaliser, “Courage” a reçu de nombreux éloges de la critique avec Pierre roulante le nommant l’un de leurs meilleurs albums d’avril 2021 et remarquant “C’est toute la rage du death metal mélangée à la conscience du punk rock et à la musicalité du rock progressif”. Radio Nationale Publique salué “Un autre monde” comme “un banger apocalyptique”, et Pâte appelé “Dans la tempête” un “hymne révolutionnaire bien nécessaire”. Stéréo-gomme a déclaré, « entendre ce groupe fonctionner à son apogée est une chose qui affirme la vie », tandis que Revolver attesté “Courage” “pourrait déclencher une révolution.”