Gojira lance une initiative de collecte de fonds «  Amazonia  »

Métalliers progressifs français GOJIRA ont partagé « Amazonie », un tout nouveau single figurant sur leur nouvel album très attendu, « Courage », qui sortira le 30 avril via Records du Roadrunner. « Amazonie » est disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming et s’accompagne d’un Charles De Meyer– Réalisation d’un clip vidéo officiel tourné en France ainsi que dans divers endroits au Brésil. De Meyer collaboré avec plusieurs cinéastes (Vincent Moon, Hauxplay, Jennifer Kumiko Hayashi et Midia Ninja) pour aider à apporter un regard non filtré sur la vie et la lutte des tribus indigènes là-bas.

Sur « Amazonie », GOJIRA vise la crise qui frappe l’Amazonie et ses communautés autochtones. Un ripper luxuriant entrelacé d’instruments folkloriques indigènes et de rythmes groove-metal, les paysages sonores sont verdoyants, mais les thèmes s’avèrent tout sauf idylliques. Chanteur / guitariste Joseph Duplantier examine la forêt tropicale en voie de disparition, concluant: « Le plus grand miracle / brûle au sol. » Le produit de la chanson profitera à la Articulation des peuples autochtones du Brésil (APIB) qui défendent les droits environnementaux et culturels des tribus autochtones d’Amazonie qui ont énormément souffert – victimes de la déforestation, de la perte de terres, du travail forcé, de la violence et du harcèlement.

Parallèlement à la chanson et à la vidéo, deux initiatives de collecte de fonds ont été lancées pour aider à collecter des fonds pour les autochtones. ONG APIB. Travailler avec la plate-forme numérique axée sur le bien social Hélice, GOJIRA organise une campagne caritative d’un mois avec une vente aux enchères d’objets uniques du groupe et de leurs amis. La vente aux enchères a été lancée aujourd’hui avec un Joseph Duplantier signature de la guitare gravée à la main par Duplantier avec des œuvres d’art célébrant la faune amazonienne, en plus d’une gravure à la main Guitares Nash basse de METALLICAbassiste de Robert et sa femme artiste Chloé Trujillo, un tirage photo exclusif signé de AGNEAU DE DIEUde Randy Blythe, une édition limitée Rockhard SLAYER casque de moto, et plus encore. Chaque semaine, de nouveaux articles seront ajoutés à la vente aux enchères. Pour voir les listes d’enchères en cours, visitez le texte du lien. Par ailleurs, GOJIRA a lancé une impression d’art en édition limitée au profit de la APIB, où les 500 premiers fans qui achèteront l’impression verront leur nom ajouté à la conception finale. Les tirages en édition limitée sont disponibles aujourd’hui à cet endroit.

« C’est un appel à l’unité », dit Duplantier. « La communauté musicale peut être puissante lorsqu’elle est unie pour quelque chose de significatif comme celui-ci. Tant d’amis, de grands artistes, des groupes ont rejoint le mouvement sans hésitation en faisant don d’instruments. C’est un effort collectif de tant de gens autour de nous. »

Les efforts se poursuivent GOJIRALa tradition de longue date de sa carrière consistant à exploiter sa musique comme un vecteur d’activisme environnemental, non seulement en examinant les cas critiques, mais aussi en incitant les auditeurs à passer à l’action. « Nous ne voulons pas simplement sortir une chanson intitulée «Amazonie» – nous voulons faire quelque chose en plus de ça, » Duplantier explique. « Nous nous sentons responsables en tant qu’artistes d’offrir un moyen pour les gens d’agir. »

« Amazonie » suit le premier single de l’album, « Né pour une chose », qui est arrivé le mois dernier accompagné d’un Charles De Meyer– Réalisation d’un clip vidéo officiel tourné en France et en Belgique. Les deux morceaux sont disponibles en téléchargement instantané avec toutes les précommandes de « Courage » – GOJIRApremier album en cinq ans et suivi de 2016 Grammy– LP nommé « Magma ».

Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, New York, siège social – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), « Courage » est un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le concrétiser. Le groupe a d’abord jeté les bases de « Courage » l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 « Un autre monde ». Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, « GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, « tandis que « Courage » a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver« Albums les plus attendus de 2021 ».

Sur « Magma », GOJIRA a trouvé sa force – et son succès croisé – grâce à un engagement singulier dans l’auto-réflexion. Le disque intensément personnel, écrit à la mémoire de la Duplantier défunte mère des frères, a été un tournant douloureux et significatif pour le groupe français. L’album a valu au groupe deux Grammy nominations – « Meilleure performance métal » et « Meilleur album rock », et à la sortie, « Magma » a pris la première place sur Panneau d’affichagePalmarès des albums Hard Rock, une première pour un groupe français. « Magma » s’est également affirmé comme l’un des albums les plus acclamés de 2016, gagnant Marteau en métalle titre très convoité de « Album Of The Year » tout en atterrissant sur Pierre roulante« Top 20 des albums métal de 2016 », et Conséquence des sons‘ »Top 50 des albums de 2016″ https://www.blabbermouth.net/ « Top 10 des albums de métal de 2016 ».

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés pour laer cette année.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



