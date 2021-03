GOJIRA chanteur Joseph Duplantier était un invité sur un épisode récent de Jackie en métal completémission de radio diffusée au niveau national. A demandé ce que lui et ses camarades avaient appris de 2016 « Magma » album qui est devenu le « point de départ » de l’effort de suivi, le prochain « Courage », Joseph a dit: « Eh bien, ‘Magma’ était une belle expérience, et cela nous a en quelque sorte amenés à un autre niveau, mais nous ne nous en sommes pas vraiment rendu compte [at the time]. Je vois cela aujourd’hui – quand nous publions quelque chose, [there’s] beaucoup plus d’attention autour du groupe et des trucs – mais je travaillais dur, je partais en tournée et je ne voyais rien de vraiment se passer à part ma vie quotidienne avec le groupe. Mais quand nous avons commencé à travailler sur ‘Courage’, nous voulions quelque chose de différent. ‘Magma’ était un peu sombre. Nous avons exprimé des émotions intenses liées au départ de ma maman lors de l’enregistrement de l’album. On en a parlé, mais sur cet album, on a voulu exprimer quelque chose de différent, quelque chose de plus joyeux et énergique. Et [by] joyeuse, je veux dire une musique plus percutante, plus flamboyante, mais les paroles, comme d’habitude, parlent de l’humanité et du mal que font les hommes. Donc, dans ce sens, ce n’est pas exactement un album de fête. Mais le son est plus rock, plus excitant, je dirais. «

Duplantier a également parlé du titre de l’album « Courage » et pourquoi il était important pour lui d’encourager l’amélioration de soi, de la communauté et du monde. Il a dit: « Je ne sais pas. Malgré le fait que je pense que les humains sont assez foutus, et qu’une partie de moi souhaite que les humains disparaissent de cette planète pour laisser ces pauvres animaux seuls, je crois en notre potentiel, les êtres humains. . Je pense que nous avons de belles choses à offrir, et je souhaite toujours voir le meilleur de ce que nous avons à l’intérieur de nous sortir. Et c’est ce que j’essaie de faire sur le plan artistique et humain dans ma vie de tous les jours. Et c’est ce que nous voulions exprimer dans cet album – voir les gens donner le meilleur d’eux-mêmes et être forts et ne pas désespérer, et projeter une image positive pour leur avenir et pour notre avenir. Et grâce à la discipline, aux décisions et aux bonnes intentions, nous pouvons mieux nous-mêmes et améliorer ce monde. Donc, c’est presque par défaut l’énergie et le message que nous choisissons par rapport à « Ah, laissez-le brûler. » «

« Courage » sortira le 30 avril via Records du Roadrunner. Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, New York, siège social – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), le LP est un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le concrétiser. Le groupe a d’abord jeté les bases de « Courage » l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 « Un autre monde ». Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, « GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, « tandis que « Courage » a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver« Albums les plus attendus de 2021 ».

Sur « Magma », GOJIRA a trouvé sa force – et son succès croisé – grâce à un engagement singulier dans l’auto-réflexion. Le disque intensément personnel, écrit à la mémoire de la Duplantier défunte mère des frères, a été un tournant douloureux et significatif pour le groupe français. L’album a valu au groupe deux Grammy nominations – « Meilleure performance métal » et « Meilleur album rock », et à la sortie, « Magma » a pris la première place sur Panneau d’affichagePalmarès des albums Hard Rock, une première pour un groupe français. « Magma » s’est également affirmé comme l’un des albums les plus acclamés de 2016, gagnant Marteau en métalle titre très convoité de l’album de l’année tout en atterrissant sur Pierre roulante« Top 20 des albums métal de 2016 », et Conséquence des sons‘ »Top 50 des albums de 2016″ https://www.blabbermouth.net/ « Top 10 des albums de métal de 2016 ».

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés plus tard cette année.

Crédit photo: Gabrielle Duplantier



