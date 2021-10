Gok craignait de partager ses germes (Photo: TLC/Elise Dumontet)

Le présentateur de télévision Gok Wan est «dévasté» d’avoir annulé sa visite au château de Windsor pour récupérer son MBE en raison d’une infection pulmonaire.

Gok, qui devait recevoir le prix pour services rendus à la mode et à la sensibilisation sociale d’Anne, princesse royale, a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il se sentait « un peu à l’envers » mardi matin.

Il a tweeté: » Bien éveillé (parce que je me suis évanoui sur le canapé à 21h50) … alors je commande des décorations de Noël pour mon dressing panto. Quelqu’un d’autre se sent un peu à l’envers ? Juste moi? D’accord.’

Une porte-parole de la star de How to Look Good Naked, Gok, a confirmé qu’il était malade et qu’il était « dévasté » de ne pas pouvoir se rendre à la cérémonie car il « voulait vraiment y aller ».

Elle a déclaré à l’agence de presse PA: « Il a une infection pulmonaire. Il ne voulait pas partager ses germes alors il l’a reprogrammé. La seule raison est qu’il ne se sentait pas à 100%.

« Il a continué à tester pour Covid, il n’a pas Covid mais ne voulait pas partager ses germes. »

Bien réveillé (parce que je me suis évanoui sur le canapé à 21h50)… alors je commande des décorations de Noël pour mon dressing Panto. Quelqu’un d’autre se sent un peu à l’envers ? Juste moi? Ok??¦ — Gok Wan MBE ?????? (@therealgokwan) 12 octobre 2021

La star a reçu un MBE pour services rendus à la mode et à la sensibilisation sociale (Photo: .)

Le présentateur Say Yes to the Dress: Lancashire devait être honoré aux côtés du jockey vainqueur du Grand National Bob Champion, qui a été nommé CBE en reconnaissance de ses services caritatifs à la recherche sur le cancer de la prostate et des testicules.

Sue Campbell, baronne de Loughborough et directrice du football féminin de la FA, qui recevra un titre de dame, et le président de la Wales Rugby League, Mike Nicholas, seront également reconnus lors de la cérémonie.

L’infirmière Ashleigh Liddell, qui a fait des gommages pour ses collègues pendant la pandémie, a été nommée OBE.

La star de la mode Gok, qui fait également des apparitions populaires sur This Morning pour ses segments de style, s’est fait raser la tête en direct dans l’émission phare d’ITV cet été après qu’un membre de sa famille a été diagnostiqué avec une leucémie.

Le moment où Gok s’est fait raser la tête pour une œuvre caritative (Photo : Ken McKay/ITV/Shutterstock)

L’homme de 47 ans a expliqué que la fille de son cousin, Alyssa, 12 ans, suivait une chimiothérapie pour cette maladie, un cancer des globules blancs qui a fait tomber ses cheveux.

Obtenant la côtelette, Gok espérait collecter des fonds pour Young Lives Vs Cancer, avec l’hôte Philippe Schofield révélant que 10 000 £ avait été élevé pendant que l’émission était à l’antenne.

La campagne a maintenant atteint 53 800 £.

