GoKwik lance la campagne #CelebrateD2C pour promouvoir son festival du shopping

GoKwik a récemment levé Rs 112 crore (15 millions de dollars) dans un tour de série A dirigé par Sequoia Capital India

GoKwik a lancé la campagne #CelebrateD2C pour promouvoir son festival de shopping exclusivement conçu pour les marques D2C. La société a engagé Esha Deol, Zareen Khan, Rithvik Dhanjani, Krystle D’Souza, Simran Dhanwani et Kiku Sharda pour promouvoir et attirer l’attention sur les marques de la nouvelle ère. Le festival de trois jours, GoKwik Shopping Festival (GSF), rassemble plusieurs marques telles que The Man Company, Man Matters, Beardo, Limeroad, Noise, Faces Canada, Zapvi, BoAt, The Souled Store, entre autres.

« Chaque marque D2C apporte sa contribution unique à l’économie globale de l’Inde et le soutien de ces marques est d’une importance primordiale pour nous. Avec GoKwik Shopping Festival, nous essayons d’élargir davantage leur horizon et de leur offrir une plate-forme pour rencontrer leurs clients d’une manière débridée, unique et unique en son genre. Nous sommes convaincus que cela sera bénéfique pour les marques et les clients et renforcera encore la position de l’espace de commerce électronique D2C », a déclaré Chirag Taneja, fondateur et PDG de GoKwik.

Fondée en 2020, GoKwik est soutenue par Sequoia Capital India, Matrix Partners India, RTP Global et des anges de renom. Il a récemment levé Rs 112 crore (15 millions de dollars) dans un tour de série A dirigé par Sequoia Capital India. La société se concentre principalement sur la résolution de problèmes cruciaux de commerce électronique, tels que l’augmentation des taux de conversion dans l’entonnoir du commerce électronique et la réduction du RTO pour ses partenaires. Il exploite les technologies AI/ML pour résoudre des problèmes tels que le RTO afin d’augmenter les taux de conversion CoD.

Selon Hitesh Sharma, chef DTC, Faces Canada, cet événement donnera l’occasion d’atteindre la grande communauté d’acheteurs en ligne. Mossaic Wellness prévoit de multiplier par 2 le nombre de ses nouveaux clients pendant le festival du shopping organisé par GoKwik, a déclaré Marmik Mankodi, directeur du marketing, Mosaic Wellness.

« Le festival semble prometteur, et avec lui, nous espérons toucher une clientèle beaucoup plus récente. En outre, les gens auront l’occasion d’explorer les différentes gammes de chaussures de Neeman conçues pour leur donner, ainsi qu’à la planète, une belle apparence », a déclaré Taran Chhabra, fondateur de Neeman.

