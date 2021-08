Golbol aux Jeux Paralympiques : comment jouer, règles, mesures, format et programme

in

Golbol est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but de ceci a commencé étant la réhabilitation des soldats blessés. De nos jours, c’est un sport très excitant pratiqué par des joueurs aveugles ou malvoyants.. Au sein du programme paralympique, c’est de loin l’un des événements les plus suivis. De plus, il est pratiqué de manière professionnelle partout dans le monde.

L’une de ses caractéristiques les plus curieuses est que ça se joue avec une boule sonore. Comme les athlètes sont incapables de voir, ils doivent être guidés par le son pour trouver la balle sur le terrain. Depuis son inclusion définitive aux Jeux Paralympiques dans l’édition d’Arnheim 1980, des détails comme ceux-ci ont piqué la curiosité de nombreux fans de sport..

Ses règles

Ce sport Il affronte deux équipes de trois joueurs chacune sur un terrain couvert délimité par des lignes tactiles. A chaque extrémité se trouve un but mesurant 9 mètres de long sur 1,3 mètre de haut. Les membres de l’équipe adverse devront mettre la boule sonore en la lançant à travers le terrain, pour qu’elle roule au sol. Tous peuvent tirer et défendre les buts avec n’importe quelle partie du corps.

Pour permettre à d’autres personnes ayant différents degrés de déficience visuelle de concourir dans cette discipline, les joueurs doivent porter des masques. Cela devrait couvrir complètement leurs yeux, de jouer à armes égales. En outre, le pavillon doit rester silencieux tout au long du match, puisque les joueurs doivent écouter la boule sonore. Le public n’est autorisé à crier et à applaudir que lorsqu’un but est marqué.

Format de correspondance

Un match de goalball dure au total 20 minutes. La piste utilisée consiste en un rectangle de 18 mètres de long sur 9 mètres de large, divisé en six zones. Afin que les joueurs reconnaissent les limites du terrain et s’orientent, toutes les lignes sont en relief pour les rendre reconnaissables au toucher. L’objectif est de marquer le maximum de buts.

Calendrier et horaires

Les championnats masculins et féminins débutent le 25 août et se terminent le 3 septembre, jour de la grande finale. Du 25 au 30 août se jouera la phase de poules. À partir du 31, les rondes finales seront jouées.

25 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Hommes Brésil – Lituanie (GROUPE A) 10h30 Femmes Russie – Canada (GROUPE C) 13h15 Hommes

Algérie – Japon (GROUPE A)

14:45 Femmes Turquie – Japon (GROUPE D) 17:30 Hommes Allemagne – Turquie (GROUPE B) 19:00 Femmes Israël – Australie (GROUPE C) 20:30 Femmes Brésil – États-Unis (GROUPE D)

26 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Hommes Belgique – Chine (GROUPE B) 10h30 Femmes Chine – Russie (GROUPE C) 13h15 Hommes États-Unis – Brésil (GROUPE A) 14h45 Femmes Égypte – Turquie (GROUPE D) 17h30 Hommes Ukraine – Allemagne (GROUPE B) 19:00 Hommes Lituanie – Algérie (GROUPE A) 20:30 Femmes Canada – Israël (GROUPE C)

27 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Hommes Turquie – Belgique (GROUPE B) 10h30 Femmes Japon – Brésil (GROUPE D) 13h15 Hommes Japon – États-Unis (GROUPE A) 14h45 Femmes Australie – Chine (GROUPE C) 17h30 Hommes Chine – Ukraine (GROUPE B) 19h00 Hommes États-Unis – Egypte (GROUPE D) 20h30 Femmes Brésil – Algérie (GROUPE A)

28 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Femmes Canada – Australie (GROUPE C) 10h30 Hommes Turquie – Chine (GROUPE B) 13h15 Femmes Japon – États-Unis (GROUPE D) 14h45 Hommes Lituanie – Japon (GROUPE A) 17h30 Femmes Russie – Israël (GROUPE C) 19h00 Hommes Allemagne – Belgique (GROUPE B) 20h30 Femmes Turquie – Brésil (GROUPE D)

29 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Hommes Japon – Brésil (GROUPE A) 10h30 Femmes Egypte – Japon (GROUPE D) 13h15 Hommes Belgique – Ukraine (GROUPE B) 14h45 Femmes Israël – Chine (GROUPE C) 17h30 Hommes Algérie – États-Unis (GROUPE A) 19:00 Femmes Australie – Russie (GROUPE C)

30 août

Heure

Championnat

Jeu

9h00 Hommes Ukraine – Turquie (GROUPE B) 10h30 Femmes Brésil – Égypte (GROUPE D) 13h15 Hommes États-Unis – Lituanie (GROUPE A) 14h45 Femmes Chine – Canada (GROUPE C) 17h30 Hommes Chine – Allemagne (GROUPE B) 19:00 Femmes États-Unis – Turquie (GROUPE D)

31 août

Heure

Championnat

Jeu

13:15 Quarts de finale Hommes 15:00 Quarts de finale Hommes 17:45 Quarts de finale Hommes 19:30 Quarts de finale Hommes

1er septembre

Heure

Championnat

Jeu

13:15 Quarts de finale Femmes 15:00 Quarts de finale Femmes 17:45 Quarts de finale Femmes 19:30 Quarts de finale Femmes

2 septembre

Heure

Championnat

Jeu

13:15 Demi-finales hommes 15:00 Demi-finales femmes 17:45 Demi-finales hommes 19:30 Demi-finales femmes

3 septembre

Heure

Championnat

Jeu

13:15 Hommes Troisième et quatrième 15:00 Femmes Troisième et quatrième 17:45 Hommes Finale 19:30 Femmes Finale