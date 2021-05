Gold Diggers de Sanjena Sathian est le choix du Vox Book Club pour mai

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En mai, installez-vous dans un fauteuil pour vous rendre au Vox Book Club et rejoignez-nous pour lire les Gold Diggers de Sanjena Sathian. C’est un premier roman propulsif et immersif qui traite des lycéens surpassés, de l’ambition, de l’alchimie et d’une grande question: «Qu’est-ce que cela signifie d’être à la fois indien et, comme, américain?»

Malgré la désinvolture de ses personnages sur cette question, Sathian l’aborde toujours les yeux ouverts. Le résultat est un roman tendre et affectueux qui réussit à être une histoire d’amour, un récit édifiant et une histoire de braquage tout en un. Nous aurons des tonnes de sujets à raconter.

Nous rencontrerons Sathian en direct sur Zoom le mercredi 19 mai à 17 h, heure de l’Est, et nous serions ravis de vous y voir. Abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club et nous vous enverrons un lien RSVP dès qu’il sera disponible.

Voici le calendrier complet du Vox Book Club pour mai 2021

Vendredi 14 mai: Message de discussion sur les chercheurs d’or publié sur Vox.com

Mercredi 19 mai: Événement virtuel en direct avec l’auteur Sanjena Sathian. Abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club et nous vous enverrons un lien RSVP dès qu’il sera disponible.