Gold ETF enregistre la plus forte réduction d’un jour en plus de 4 ans

L’or perd de son attrait, c’est ce que les partisans du bitcoin disent maintes et maintes fois. Mais il semble que ce n’est pas seulement ce que les passionnés de cryptographie ont dit; c’est plutôt en train de se produire.

Les dernières données de Bloomberg montrent que les avoirs en or ETF ont connu leur plus forte réduction d’un jour depuis novembre 2016. Un fonds négocié en bourse (ETF) suit un actif, une marchandise ou un indice qui peut être acheté ou vendu sur une bourse comme un fonds ordinaire. Stock.

Selon certaines informations, les avoirs totaux ont chuté de 23,5 tonnes à 3 058 tonnes, le plus bas depuis mai dernier.

Cela a du sens étant donné que le prix de l’or au comptant se négocie autour de 1770 $ l’once, dans une tendance à la baisse depuis qu’il a atteint un nouveau sommet historique en août de l’année dernière à 2075 $ l’once.

Par rapport à la performance de -6,50% de l’or cette année, jusqu’à présent, Bitcoin, alias “ or numérique ”, a augmenté de 88% en valeur depuis le début de l’année, tout en étant toujours en baisse de plus de 16% par rapport à son ATH de près de 65000 $.

“Bitcoin vole l’éclat de l’or”, a noté Mike McGlone de Bloomberg. «Accélération des tendances en matière de décarbonisation, d’électrification et de numérisation.»

Même le plus grand ETF aurifère, SDPR Gold Shares (GLD), enregistre une baisse de ses actifs sous gestion (AUM) à 58 milliards de dollars, vu pour la dernière fois en mai 2020, contre 84,24 milliards de dollars en août.

Cela s’est produit malgré le fait que «nous sommes dans une bulle de tout», dans laquelle nous assistons à une augmentation de l’inflation des actifs.

#Bitcoin Catalysts à 100000 $: Alternative en espèces, #Tesla, #ETFs

Le Bitcoin semble être le bon actif à un moment unique dans un monde qui passe rapidement au numérique, avec des catalyseurs pour le porter à 100000 $, à notre avis. L’idée qu’il n’y a pas d’alternative ajoute de la flottabilité à la crypto… pic.twitter.com/uQcavY8KXC – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 27 avril 2021

Cette bulle peut être largement attribuée à une seule tendance, le QE, qui fait monter les prix des actifs, note Travis Kling, qui dirige le fonds Ikigai.

Alors que la Réserve fédérale continue d’ajouter des milliers de milliards de dollars au marché, tout est en marche, et «Bitcoin semble avoir été spécialement conçu pour un temps comme celui-ci. Un miroir parfait de l’irresponsabilité de la politique monétaire et budgétaire. L’imprimante d’argent va brrr et le nombre augmente », dit-il.

C’est pourquoi au cours des 11 dernières années, alors que le total des actifs des banques centrales du monde augmentait directement, le prix de la BTC est passé de neuf cents à 65000 dollars. Kling a dit,

«N’importe qui dans le monde avec une connexion Internet peut acheter pour 1 $ de Bitcoin et commencer à se protéger contre la dégradation monétaire et le risque croissant rapidement que la plus grande expérience monétaire de l’histoire de l’humanité se termine mal.»

