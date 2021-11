Gold ETF Vs Sovereign Gold Bond : quel est le meilleur investissement pour ce Dhanteras ?

Les experts suggèrent que les prix de l’or devraient augmenter alors que les marchés financiers du monde entier montrent des signes de faiblesse. Dans une telle situation, l’investissement dans l’or via des SGB et des ETF peut être intéressant à considérer.

L’achat d’or pendant la saison des fêtes est populaire en Inde. Le précieux métal jaune a été considéré comme une couverture contre l’inflation. Il assure la stabilité et la diversification de votre portefeuille de placements. Il conserve également et ajoute de la croissance pendant les périodes incertaines.

Au cours de la dernière décennie, l’Inde a été témoin de l’émergence de deux instruments d’investissement en or sous forme papier avec de l’or physique comme actif sous-jacent : le Gold Exchange Traded Fund (ETF) et le Sovereign Gold Bond (SGB). Les deux suivent les prix de l’or et aident les investisseurs à acheter de l’or virtuellement. La facilité de transaction, l’efficacité fiscale, les faibles coûts, la sécurité, la commodité et divers autres avantages font de l’investissement dans la forme numérique de l’or une proposition attrayante.

Les ETF et les SGB sur l’or ont des caractéristiques uniques qui les rendent adaptés à différents groupes d’investisseurs. Le choix d’un investisseur dépend en grande partie des besoins et de l’horizon d’investissement. Examinons rapidement ces deux avenues d’investissement avant d’en choisir une.

Obligations souveraines en or (SGB)

Introduits en 2015, les SGB sont un moyen simple et pratique d’investir dans l’or à faible coût. Soutenue par le gouvernement, la Reserve Bank of India (RBI) émet ces obligations en différentes tranches chaque année financière. On peut soit acheter ces obligations via des comptes de trading, des agents, des banques sélectionnées, des bureaux de poste ou des bourses. Il existe un prix d’émission de l’obligation équivalent à 1 gramme d’or physique. Par exemple, le prix de la tranche en cours a été fixé à Rs 4 765 par unité. Il était ouvert à la souscription du 25 au 29 octobre. Il est important de noter ici que la RBI émet des SGB plusieurs fois dans l’année et que le prix est fixe pour chaque émission.

L’achat minimum doit être d’une unité (un gramme) et l’achat maximum peut aller jusqu’à 4 kg pour un individu. Une application en ligne vous permet d’obtenir instantanément une remise de Rs 50 par unité. Investir dans des obligations en or est exempt de frais que l’on finit par payer pour de l’or physique. De plus, ces obligations sont émises par la RBI et stockées dans votre compte Demat, il n’y a donc aucun risque de vol. On peut même acheter des obligations en or avec une limite de liquidités autorisée allant jusqu’à Rs 20 000.

Cependant, les SGB ont un mandat de huit ans avec un blocage de cinq ans. Après cinq ans, un investisseur peut vendre ses obligations aux prix en vigueur, mais il est redevable d’impôts sur les plus-values ​​à long terme (LTCG) à 20,8 %. Si les SGB sont détenus jusqu’à l’échéance, les gains sont exonérés du LTCG, ce qui en fait un choix approprié pour les investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme.

Une caractéristique intéressante des SGB est qu’ils gagnent un taux d’intérêt fixe de 2,5% par an sur votre investissement, qui est payé semestriellement. Le dernier versement des intérêts a lieu en même temps que l’échéance de l’obligation. Les revenus d’intérêts sont matraqués avec les revenus annuels des investisseurs et imposés en fonction de la dalle fiscale de l’investisseur.

ETF or

Les ETF sur l’or sont un autre moyen économique et moderne d’investir dans l’or dans un format non physique. Cotés en bourse, les FNB sur l’or suivent les prix de l’or et vous pouvez y investir via votre compte de trading ou de fonds commun de placement. Cela dit, chaque fois que vous achetez une unité d’ETF or, votre dépositaire (la société de fonds vendant l’ETF) achète la même quantité d’or physique. Par exemple, si un gramme équivaut à une unité d’ETF, la société de fonds achète également un gramme.

Le coût d’investissement dans les ETF aurifères est beaucoup plus faible car il implique un courtage nominal. De plus, comme ces instruments sont conservés sous forme électronique, il n’y a pas à s’inquiéter des menaces de vol. Cependant, un investisseur dans des ETF aurifères ne gagne aucun intérêt prédéterminé. Les seuls gains sont les plus-values ​​liées à l’appréciation du prix de l’or, au fur et à mesure qu’elle se produit.

La liquidité des ETF sur l’or est relativement plus élevée que celle des autres instruments sur l’or, car ils sont négociés comme des actions en bourse. Puisqu’il n’y a pas de période de blocage, on peut entrer ou sortir des ETF sur l’or chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Les investisseurs qui ont un horizon d’investissement de court à moyen terme peuvent envisager des ETF sur l’or.

Les ETF sur l’or sont uniques en termes d’accessibilité pour les investisseurs. Un investisseur n’a pas nécessairement besoin d’acheter une unité d’ETF or. Vous pouvez effectuer des achats à faible coût et même effectuer un investissement systématique pour obtenir une moyenne aussi basse que Rs. 1000 chaque mois et collecter plusieurs unités au cours de l’horizon d’investissement. Dans les ETF d’or, vous pouvez facilement accumuler des unités avec des achats de dénominations inférieures.

En termes de traitement fiscal, en cas de vente dans les 36 mois, les gains sont susceptibles de faire partie du revenu et imposés selon la dalle fiscale. Si l’on vend des ETF sur l’or après 36 mois, les gains sont admissibles à 20 % de gains en capital à long terme (LTCG) avec des avantages d’indexation.

finalement

L’incertitude économique mondiale induite par Covid devrait persister encore quelques années. Les ETF d’obligations d’or et d’or sont tous deux un excellent moyen d’investir dans l’or numériquement. Les prix de l’or sont à la baisse de près de 10 % par rapport aux récents sommets historiques.

Les experts suggèrent que les prix de l’or devraient augmenter alors que les marchés financiers du monde entier montrent des signes de faiblesse. Dans une telle situation, l’investissement dans l’or via des SGB et des ETF peut être intéressant à considérer. Ils offrent non seulement de bons rendements, mais contribuent également à diversifier votre portefeuille de placements. Étant donné que ces deux instruments sont des avenues à faible coût, fiscalement avantageuses et à faible risque, les investisseurs devraient y investir après avoir pris en compte la durée de leur investissement et leurs besoins d’argent à l’avenir. Il est toujours conseillé de ne pas exagérer avec votre investissement dans l’or et d’essayer de limiter votre exposition à 5 à 10 % de la valeur de votre portefeuille d’investissement. C’est parce que parfois les prix de l’or deviennent statiques pendant de longues périodes et ne donnent pas les résultats souhaités.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

