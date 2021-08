Gold Flash s’écrase à un plus bas de 4 mois, Bitcoin se rallie au-delà de 000

En moins d’une semaine, le prix du métal jaune a chuté de 7,86 % pour atteindre un plus bas de quatre mois.

Le prix de l’or a commencé à baisser la semaine dernière alors qu’il était juste au-dessus de 1 830 $ pour atteindre 1 687 $ lundi, un jour où la liquidité est faible en raison des vacances au Japon et à Singapour.

Mais depuis lors, le prix du lingot a récupéré 1 743 $ l’once. Cependant, il reste sous pression alors que les paris montent sur le fait que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt commencer à réduire ses mesures de relance monétaire massives.

Quelqu’un a vendu des contrats à terme sur or 24k aujourd’hui, faisant baisser le prix de 100 $ en quelques minutes. pic.twitter.com/vCQG3pRipv – Eric Falkenstein (@egfalken) 9 août 2021

Alors que le dollar s’est maintenu près de ses plus hauts de quatre mois à la suite d’un rapport optimiste sur l’emploi aux États-Unis qui a augmenté les rendements obligataires, les prix de l’or et du pétrole n’ont pas suivi et ont fortement chuté.

Dans le sillage du rapport sur l’emploi américain meilleur que prévu, les rendements des obligations américaines à 10 ans sont en hausse à 1,30%, après leur plus bas niveau depuis février la semaine dernière à 1,177%.

Tout comme le lingot, le Brent a chuté de près de 2%, ajoutant à sa pire crise hebdomadaire depuis octobre, craignant que la propagation de la variante Delta ne tempère la demande de voyages.

Alors que le rapport sur la masse salariale s’annonce fort vendredi, les investisseurs continuent d’évaluer si la Fed ferait maintenant un pas en avant pour annuler ses mesures de relance.

Le prix de l’or a atteint un creux de 4 mois en raison des craintes d’une diminution de la FED, tandis que le #BTC a rebondi de 29,7 000 à 44,5 000.

BTC a BEAUCOUP surperformé l’or. Maintenant 1 BTC = 25 onces d’or. pic.twitter.com/iYcHUpsNaG – Lennix Lai (OKEx) (@LennixOkex) 9 août 2021

Contrairement à l’or, le bitcoin, l’or numérique, se redresse depuis le 21 juillet, lorsque le prix de la BTC est tombé à environ 29 000 $. Après avoir dépassé les 45 000 $ dimanche, BTC est allé plus loin lundi à près de 46 120 $, un niveau qui a été vu pour la dernière fois le 17 mai.

Au moment de la rédaction, le BTC/USD s’échangeait juste au-dessus de 46 000 $ et pourrait augmenter, en hausse de 56 % depuis le début de l’année et en baisse de 29,3 % par rapport à son sommet historique d’avril.

Le ROI *10 ans* de l’or est devenu négatif. Je me sens presque mal de poster le tableau de bord, mais le voici : (via : https://t.co/1FIo3pnSHt ) pic.twitter.com/Tl7GSAmXtX – Électeur à émission unique (@robustus) 8 août 2021

L’ensemble du marché des crypto-monnaies connaît une reprise, la capitalisation boursière dépassant désormais 1,9 billion de dollars. L’éther profite particulièrement d’une action sur les prix beaucoup plus sauvage grâce à la mise à niveau de Londres avec EIP 1559. Depuis la mise à niveau de jeudi, environ 17 150 ETH d’une valeur de plus de 53,5 millions de dollars ont été brûlés.

Cela a aidé l’ETH à atteindre environ 3 185 $ dimanche au milieu de l’incertitude concernant les règles de cryptographie dans le plan d’infrastructure américain.

Actuellement, l’ETH se négocie à près de 3 125 $, en hausse de 328,57 % depuis le début de l’année et toujours de 27,79 % par rapport à son sommet de mai.

Bitcoin BTC

45 709,27 $

+0.16%

+2,05 %

+16,36 %

Ethereum ETH

3 120,62 $

-0,07%

-0.10%

+20,76 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.