Gold Mutual Fund Vs Gold ETF: lequel est le meilleur pour vous?

On peut investir dans ce métal précieux de différentes manières, par exemple en investissant dans l’or physique, les ETF d’or, les fonds communs de placement en or et les obligations souveraines en or. Cela dit, selon les experts, investir dans des ETF et des fonds communs de placement en or est une meilleure façon d’investir dans l’or.

L’or est considéré comme un symbole de richesse depuis les temps anciens en Inde, et le plus souvent il est également utilisé pour se protéger contre l’inflation.

On peut investir dans ce métal précieux de différentes manières, par exemple en investissant dans l’or physique, les ETF or, les fonds communs de placement or et les obligations souveraines en or. Cela dit, les experts disent qu’investir dans des ETF et des fonds communs de placement en or est une meilleure façon d’investir dans l’or.

Par exemple, l’or physique est le mieux adapté aux applications ornementales. D’un autre côté, même si les ETF or et les fonds communs de placement or sont assez similaires, ils présentent quelques différences.

Les FNB sur l’or sont des fonds communs de placement basés sur les matières premières qui investissent dans l’or comme actif principal. Les ETF sur l’or sont des instruments d’investissement passifs qui visent à suivre le prix de l’or domestique. Il investit soit dans de l’or physique, soit dans des actions de sociétés engagées dans l’extraction ou le raffinage de l’or. Les parts d’un ETF d’or sont négociées en bourse, tout comme les actions. Une unité d’un ETF or représente un gramme d’or. Les investisseurs doivent avoir un compte Demat pour investir dans des ETF aurifères.

Le fonds commun de placement aurifère, quant à lui, fonctionne sur une structure de fonds de fonds qui investit principalement dans des FNB aurifères en tant qu’actif principal. Les fonds communs de placement aurifères sont des fonds d’actions – dans lesquels le portefeuille se compose d’actions de sociétés impliquées dans l’extraction, la production et la distribution d’or. Les investisseurs n’ont pas besoin d’avoir un compte Demat pour investir dans des fonds communs de placement en or. Les fonds communs de placement aurifères peuvent également investir dans des FNB aurifères.

Pour investir dans des ETF Gold, il est obligatoire d’avoir un compte Demat, car les investissements ne peuvent être effectués que sous une forme dématérialisée. Alors que l’investissement dans un fonds commun de placement en or peut être effectué même sans compte Demat. Étant un système de fonds communs de placement, les MF d’or offrent un montant minimum aussi bas que Rs 500 ou prescrit dans le système.

Les experts disent que pour les investisseurs qui cherchent à faire un investissement régulier au lieu d’un investissement ponctuel, l’option de fonds en or est meilleure et gratifiante. Cependant, pour ceux qui recherchent une option rentable pour investir dans les métaux précieux, l’ETF sur l’or est considéré comme le bon choix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.