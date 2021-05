Gold Mutual Fund vs Gold ETF: Quelle est la meilleure option d’investissement pour vous?

Les ETF sur l’or sont des instruments d’investissement passifs qui visent à suivre le prix de l’or domestique.

L’or a été un symbole de richesse depuis l’Antiquité jusqu’à l’ère actuelle de l’information. Il est plus souvent considéré comme un outil de couverture contre l’inflation. Cela fait des siècles maintenant que l’or est l’un des outils les plus efficaces pour protéger votre argent contre toute incertitude. Historiquement, le prix de l’or évolue dans la direction opposée par rapport aux actions et il est conseillé de se couvrir contre le risque de marché mais uniquement avec une partie marginale du portefeuille global.

Cela se produit parce que l’or ne connaît des changements de prix spectaculaires qu’en période d’incertitude et est par ailleurs un instrument à évolution lente, généralement plus adapté à un investisseur averse au risque qui veut battre l’inflation avec des rendements légèrement meilleurs que les titres à revenu fixe.

Il existe différentes façons d’investir dans ce métal précieux, par exemple en achetant de l’or physique, des ETF d’or, des fonds communs de placement en or et des obligations souveraines en or. L’investissement dans l’or physique est le mieux adapté aux applications ornementales et présente également un coût de stockage élevé. Les ETF d’or et les fonds communs de placement d’or sont assez similaires, mais présentent encore quelques différences. L’investissement par le biais d’obligations souveraines en or est assorti d’un horizon d’investissement limité de 8 ans, ce qui le tient hors de comparaison avec les deux anciennes options. Cela nous laisse avec les ETF d’or et les fonds communs de placement en or comme une option d’investissement comparable pour savoir lequel est le meilleur et pourquoi.

Les ETF sur l’or sont des instruments d’investissement passifs qui visent à suivre le prix de l’or domestique. Une unité Gold ETF équivaut à 1 gramme d’or et est adossée à de l’or physique de très haute pureté (99,5%). Les ETF sur l’or investissent dans de l’or physique ou dans des actions de sociétés engagées dans l’extraction / le raffinage de l’or. Or, le fonds commun de placement travaille sur une structure de fonds de fonds qui investit principalement dans des ETF d’or en tant qu’actif de soulignement. Ainsi, un portefeuille de cet ETF devient un actif sous-jacent pour le régime.

L’investissement dans les ETF Gold ne peut se faire que sous une forme dématérialisée, ce qui rend obligatoire la possession d’un compte Demat. Bien que l’investissement dans un fonds commun de placement en or puisse être effectué même sans compte Demat, étant un système de fonds commun de placement, il offre un montant minimum aussi bas que 500 Rs ou prescrit dans le système.

Comme tout autre système de fonds communs de placement, les fonds aurifères offrent également des options d’investissement via un plan d’investissement systématique (SIP) qui peut aider un investisseur à tirer parti de la moyenne des coûts en roupie en investissant un montant prédéfini à intervalles réguliers prédéfinis. Cette voie d’investissement fait défaut dans le cas des ETF sur l’or, mais les investisseurs dans une perspective à long terme peuvent investir un montant plus petit progressivement à leur convenance chaque fois que le prix est bas pour réduire leur coût d’investissement.

Les ETF sur l’or se trouvent être une voie d’investissement rentable car ils comportent un coût très moindre en termes de ratio de dépenses. Les autres frais comprennent les frais de courtage et de compte Demat.

Être négocié à la bourse Gold ETF offre la flexibilité d’acheter et de vendre au prix actuel de la bourse. Le montant du rachat que vous obtiendrez serait le prix d’échange multiplié par les unités que vous avez mises en vente. Dans le cas d’un fonds aurifère, lors du dépôt d’une demande de rachat, vous obtiendrez le montant basé sur la VNI de clôture le jour où la demande de rachat est effectuée et cela également dans le délai prescrit.

Après avoir discuté de toutes les différences majeures entre les fonds communs de placement en or et les ETF en or, si vous recherchez un investissement régulier plutôt qu’un investissement ponctuel, un fonds en or est une option meilleure et gratifiante avec un coût supplémentaire. . Si vous attendez avec impatience une option rentable pour investir dans les métaux précieux, alors l’ETF sur l’or est considéré comme le bon choix.

(Par Palka Chopra, vice-présidente principale, Master Capital Services)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.