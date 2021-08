Gold Standard, Retrospect & Prospect 10z viral

Lingots d’or à l’usine de West Point Mint aux États-Unis en 2013. (Shannon Stapleton/.)

Il y a peu d’espoir de lier le dollar à l’or aujourd’hui.

Note de l’éditeur : l’extrait suivant est adapté de The Gold Standard : Retrospect and Prospect, de Peter C. Earle et William J. Luther, qui sera publié par l’American Institute of Economic Research le 15 août 2021.

Il y a cinquante ans, le président Richard Nixon a fermé la fenêtre d’or, empêchant ainsi les gouvernements étrangers de convertir les dollars américains en or. Cette action était initialement présentée comme une mesure temporaire. “J’ai demandé au secrétaire Connally de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ou en d’autres avoirs de réserve”, a déclaré Nixon à un auditoire de télévision. En effet, il s’est engagé à « faire pression pour les réformes nécessaires pour mettre en place un nouveau système monétaire international dont nous avons un besoin urgent » en « pleine coopération avec le Fonds monétaire international et ceux qui commercent avec nous ». Cependant, il devint vite évident que la convertibilité ne serait pas rétablie. Les États-Unis ne travailleraient pas avec d’autres nations pour établir un nouveau système monétaire international. Au lieu de cela, le dollar désormais irrécupérable continuerait de servir de monnaie de réserve mondiale.

Nixon a compris le rôle de l’or dans l’ancrage du niveau des prix et craignait naturellement que son annonce imprévue soulève des inquiétudes concernant l’inflation. “Laissez-moi reposer le bugaboo de ce qu’on appelle la dévaluation”, a-t-il déclaré à l’époque.

Si vous souhaitez acheter une voiture étrangère ou faire un voyage à l’étranger, les conditions du marché peuvent amener votre dollar à acheter un peu moins. Mais si vous faites partie de l’écrasante majorité des Américains qui achètent des produits fabriqués aux États-Unis en Amérique, votre dollar vaudra autant demain qu’aujourd’hui. L’effet de cette action, en d’autres termes, sera de stabiliser le dollar.

En d’autres termes, la politique monétaire assurerait la stabilité du niveau des prix intérieurs.

Comme pour son engagement à mettre en place un nouveau système monétaire international, la promesse de Nixon de stabilité du niveau des prix intérieurs ne serait pas tenue. L’inflation, qui n’avait atteint en moyenne que 2,85 % du T3-1961 au T3-1967, est passée à 7,12 % au cours de la décennie qui a suivi. C’était aussi assez volatile. L’inflation a grimpé à 12,30 % au T4-1974, est tombée à 4,10 % au T2-1976 et est remontée à 10,96 % au T1-1981. L’inflation a ralenti dans les années qui ont suivi, atteignant en moyenne près de 3,25 % depuis que Nixon a fermé la fenêtre sur l’or. Néanmoins, la politique monétaire n’a généralement pas réussi à produire la stabilité du pouvoir d’achat à long terme d’une véritable monnaie adossée à l’or.

Le système de Bretton Woods, auquel Nixon a mis fin unilatéralement, était lui-même loin d’un véritable étalon-or. Anticipant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 730 délégués de 44 nations alliées se sont réunis dans la station balnéaire de White Mountain à Bretton Woods, dans le New Hampshire, en juillet 1944 pour discuter de l’avenir du système monétaire international. Le système qu’ils ont mis au point – un étalon de change-or – fixait les taux de change de l’argent de chaque pays participant au dollar américain, le dollar étant convertible en or. La convertibilité du dollar était cependant limitée. Les citoyens américains n’étaient pas autorisés à échanger leurs dollars contre de l’or, comme ils l’avaient été avant 1933. Et les gouvernements étrangers n’échangeaient des dollars contre de l’or que par intermittence.

En limitant le remboursement, le système de Bretton Woods a considérablement réduit le contrôle historique de la surémission de papier-monnaie. Avant la création du système de la Réserve fédérale, les banques privées à charte d’État puis nationale émettaient des billets de banque remboursables. Ces banques étaient contractuellement et légalement tenues de payer le porteur sur demande. Dans ce système, une banque émettrice excessive verrait ses billets dépensés puis déposés dans d’autres banques. Ces autres banques, à leur tour, rapporteraient les billets à la banque émettrice excessive ou à la chambre de compensation commune pour remboursement. En conséquence, la banque émettrice excessive subirait des compensations défavorables et, par conséquent, perdrait des réserves d’or au profit d’autres banques. De peur qu’elle ne se retrouve bientôt sans réserves, la banque émettrice serait contrainte de corriger. Et, reconnaissant à l’avance les conséquences d’une surémission, les banques essaieraient d’éviter complètement cette perspective.

Faute d’un mécanisme de remboursement efficace, le système de Bretton Woods a permis aux États-Unis d’émettre plus de billets qu’ils ne pouvaient raisonnablement s’attendre à en racheter. Et les États-Unis ont fait exactement cela. L’augmentation des dépenses pendant la guerre du Vietnam et les programmes de la Grande Société du président Johnson ont vu les États-Unis créer de plus en plus de dollars et, en conséquence, ont de plus en plus de mal à honorer leurs engagements dans le cadre du système de Bretton Woods. Nixon a cité l’inflation croissante et l’instabilité comme raisons de mettre fin à l’étalon de change-or. Mais la décision fatidique était de s’orienter vers un système monétaire fiduciaire plutôt que de revenir à un véritable étalon-or.

Les concepteurs du système de Bretton Woods ont compris l’importance des taux de change fixes pour la promotion du commerce international et le rôle historique que l’or avait joué dans la stabilisation du niveau des prix. Mais le système qu’ils ont finalement adopté n’était pas un véritable étalon-or, régi par la discipline de marché. C’était un étalon d’échange-or, dépendant des technocrates du gouvernement. Malgré les meilleures intentions, le système de Bretton Woods était donc fatalement défectueux.

Il y a peu d’espoir de lier le dollar à l’or aujourd’hui. Les politiciens préfèrent la contrainte lâche de la monnaie fiduciaire, qui sert de source régulière de revenus en temps normal et d’outil pratique pour réduire la valeur réelle de l’encours de la dette publique en temps extraordinaire. Néanmoins, nous ferions bien de nous rappeler ce qui semblait si clair à ceux de Bretton Woods – et de prendre des mesures pour ne pas répéter leurs erreurs dans nos propres efforts pour améliorer le système monétaire.

William J. Luther est professeur agrégé d’économie à la Florida Atlantic University et directeur du Sound Money Project de l’American Institute for Economic Research. Peter C. Earle est chercheur à l’American Institute for Economic Research.