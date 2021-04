Goldberg veut affronter Big E lors de sa course à la WWE

Les dernières années du retour de Goldberg à la WWE n’ont pas produit beaucoup de matchs classiques.

Pour toutes les bonnes choses que Goldberg apporte à la table que lui seul peut à bien des égards, les souvenirs de sa performance désastreuse contre The Undertaker et la décision presque universellement détestée de le mettre au-dessus de The Fiend persistent fortement.

WWE

Goldberg a un bon accord à temps partiel avec la WWE

L’ancienne icône de la WCW a un accord avec la WWE où il participe deux fois par an et il a déjà utilisé l’une de ces dates lorsqu’il a affronté Drew McIntyre au Royal Rumble.

La WWE pourrait bien reprendre ses tournées au second semestre 2021. Ils ont déclaré jeudi aux investisseurs que c’était ce à quoi ils s’attendaient sur le marché intérieur, mais si le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite sont ouverts et que les restrictions de voyage sont levées, il n’y a aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas tourner aussi.

Goldberg, 54 ans, est toujours susceptible d’apparaître lors des événements saoudiens qui rapportent de l’argent et quand il revient à la WWE, Big E est quelqu’un en haut de sa liste.

L’homme du New Day n’a pas caché son jeune fandom de Goldberg et ce serait un match de rêve pour lui.

Big E a remporté le titre Intercontinental lors de l’édition de Noël de SmackDown

S’adressant à The Bump, Goldberg semble également intéressé.

«Big E pourrait m’apporter des choses que je voudrais faire juste pour rendre Big E fier de moi, non?

«Donc, l’histoire raconte avec Big E et moi, que le seul match pour lequel j’ai été en retard, ou que j’ai jamais manqué à la WCW, était un match que j’ai appelé et leur ai dit que je ne pouvais pas prendre l’avion parce que j’étais à un signer et je devais rester jusqu’à ce que tout le monde soit pris en charge.

«Big E était l’un des enfants pour lesquels je suis resté, d’accord? Donc, je n’oublierai jamais son visage, je n’oublierai jamais ce jour-là.

«Et le fait que j’ai fait une impression positive sur quelqu’un comme ça, qui a tellement réussi dans ce qu’ils font, c’est un honneur et un privilège pour moi.

Big E et Goldberg ont beaucoup de respect mutuel

“Donc, monter sur le ring avec lui serait une situation différente mais ce serait vraiment cool à sa manière.”

L’histoire intégrée, en plus du fait qu’ils sont deux très grands hommes, constitue certainement une perspective intrigante. Goldberg pourrait-il aider Big E à atteindre ce niveau mondial?