Golden Girl, Betty White est décédée elle avait 99 ans

Betty White est morte, elle avait 99 ans. L’actrice et comédienne emblématique de « Golden Girls » et « Hot in Cleveland » est décédée à son domicile le matin du 31 décembre.

Selon TMZ, White est décédé ce vendredi matin à son domicile, vers 9h30, n’avait aucune maladie et ne souffrait d’aucun mal. On pense qu’il est mort de causes naturelles. Son agent et ami Jeff Witjas a déclaré dans une déclaration à People :

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement. » « Elle va terriblement me manquer et donc le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty avait peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

L’actrice – qui a travaillé sur « The Proposal » avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock, a posé pour la couverture de People célébrant son 100e anniversaire. Elle a déclaré au magazine qu’elle se sentait chanceuse d’être en si bonne santé et de se sentir si bien à cet âge.

Elle a également déclaré que « j’avais entendu dire que Ryan (Reynolds) ne pouvait pas s’en remettre. » MDR! AIME LA !! Ryan a répondu sur Twitter : « J’en ai vraiment marre que les médias exploitent les relations passées juste pour attirer des clics. »

Mon Dieu ! J’avais vu sa reprise de People… Elle était si douce, adorable et avec un grand sens de l’humour. Quelle triste nouvelle. TRISTE!

TMZ rapporte que Betty avait pris grand soin d’elle pendant la pandémie et quittait rarement sa maison, regardant toujours la télévision, lisant des livres et faisant des puzzles.

Betty White avait 99 ans, elle aurait 100 ans, le 17 janvier. RIP Betty …

Maintenant, elle est avec son mari aimant…