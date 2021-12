Golden Globes 2022 le 9 janvier (AP Image)

Les Golden Globes, l’un des galas et cérémonies de remise de prix les plus attendus d’Hollywood, sont de retour et les nominations sont là. Les Golden Globes auront lieu la deuxième semaine de janvier 2022, mais le comité n’a donné aucun détail sur le type de cérémonie et son emplacement, mais est impatient de commencer une nouvelle saison avec quelques surprises et quelques ratés.

Western ‘The Power of the Dog’ de Jane Campion et ‘Belfast’ de Kenneth Branagh ont mené les nominations cette année déjà entourées de controverses et de réactions négatives sur le manque de diversité parmi les membres. Les deux titres ont obtenu sept hochements de tête chacun . Drame sensationnel sud-coréen sur Netflix, « Squid game » a remporté des nominations dans trois catégories.

Voici la liste complète des nominations

Meilleur film — drame

« Belfast »

« Le pouvoir du chien »

« Roi Richard »

« Dune »

« CODA »

Acteur dans un film – drame

Benedict Cumberbatch (« Le pouvoir du chien »)

Mahershala Ali (« Chant du cygne »)

Denzel Washington (« La tragédie de Macbeth »)

Javier Bardem (« Être les Ricardos »)

Will Smith (« le roi Richard »)

Actrice dans un film – drame

Olivia Colman (« La fille perdue »)

Jessica Chastain (« Les yeux de Tammy Faye »)

Lady Gaga (« Maison de Gucci »)

Nicole Kidman (« Être les Ricardos »)

Kristen Stewart (« Spencer »)

Meilleur film — comédie musicale ou comédie

« Cyrano »

« Tic, Tic… Boum ! »

“Pizza à la réglisse”

« Ne lève pas les yeux »

« West Side Story »

Acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Peter Dinklage (« Cyrano »)

Cooper Hoffman, (« Pizza à la réglisse »)

Leonardo DiCaprio (« Ne lève pas les yeux »)

Anthony Ramos, « Dans les hauteurs »

Andrew Garfield (« Tic, Tic… Boum ! »)

Actrice dans un film — comédie musicale ou comédie

Emma Stone (« Cruella »)

Alana Haim (« Pizza à la réglisse »)

Marion Cotillard (« Annette »)

Rachel Zegler (« West Side Story »)

Jennifer Lawrence (« Ne lève pas les yeux »)

Acteur de soutien dans un film

Ben Affleck, « La barre tendre »

Kodi Smit-McPhee (« Le pouvoir du chien »)

Ciarán Hinds (« Belfast »)

Troy Kotsur (« CODA »)

Jamie Dornan (« Belfast »)

Actrice de soutien dans un film

Ariana DeBose (« West Side Story »)

Caitriona Balfe (« Belfast »)

Aunjanue Ellis (« Le roi Richard »)

Kirsten Dunst (« Le pouvoir du chien »)

Ruth Negga (« Passer »)

Réalisateur — cinéma

Kenneth Branagh (« Belfast »)

Maggie Gyllenhaal (« La fille perdue »)

Steven Spielberg (« West Side Story »)

Denis Villeneuve (« Dune »)

Jane Campion (« Le pouvoir du chien »)

Scénario — film

« Être les Ricardos »

« Ne lève pas les yeux »

« Le pouvoir du chien »

« Belfast »

“Pizza à la réglisse”

Cinéma — langue étrangère

« Mères parallèles » (Pedro Almodovar, Espagne)

« Un héros » (Asghar Farhadi, Iran)

« Compartiment n° 6 » (Juho Kuosmanen, Finlande)

« Conduis ma voiture » ​​(Ryûsuke Hamaguchi, Japon)

« La main de Dieu » (Paolo Sorrentino, Italie)

Série télévisée — dramatique

« Jeu de calmar »

« L’émission du matin »

« Lupin »

« Succession »

« Pose »

Acteur dans une série télévisée — drame

Lee Jung-jae, « Jeu de calmar »

Brian Cox, « Succession »

Jeremy Strong, « Succession »

Billy Porter, « Pose »

Omar Sy, « Lupin »

Actrice dans une série télévisée – drame

Jennifer Aniston, « L’émission du matin »

Christine Baranaski, « Le bon combat »

Elisabeth Moss, « Le conte de la servante »

Uzo Aduba, « En traitement »

Michaela Jaé Rodriguez, « Pose »

Séries limitées, séries cinématographiques/anthologies conçues pour la télévision

« Impeachment: American Crime Story »

« Jument d’Easttown »

« Apocalypse »

« Femme de ménage »

« Le chemin de fer clandestin »

Acteur de soutien — télévision

Kieran Culkin, « Succession »

Brett Goldstein, « Ted Lasso »

O Yeong-Su, « Jeu de calmar »

Billy Crudup, « L’émission du matin »

Mark Duplass, « L’émission du matin »

Actrice de soutien – télévision

Jennifer Coolidge, « Lotus blanc »

Andie MacDowell, « Femme de ménage »

Sarah Snook, « Succession »

Kaitlyn Dever, « Dopesick »

Hannah Waddingham, « Ted Lasso »

Les Golden Globes 2022 auront lieu le 9 janvier aux États-Unis.

