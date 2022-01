Golden Globes 2022 : ils sont le 9 janvier, mais ils ne seront pas à la télé

Devinez quoi? Les Golden Globes, c’est ce week-end !

S’il s’agit d’informations totalement nouvelles pour vous, alors vous êtes loin d’être seul. Dans le passé, les Golden Globes étaient une étape annoncée sur le circuit des récompenses, annoncé aux téléspectateurs pendant la saison des vacances comme une soirée amusante, fastueuse et sans limite avec les stars. Des célébrités comme Seth Meyers, Andy Samberg, Sandra Oh et Ricky Gervais ont été hébergées. L’année dernière – oui, en 2021 – Tina Fey et Amy Poehler ont animé une émission très étrange.

En 2022, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) annoncera les gagnants des Golden Globes le 9 janvier. Cela marque un retour au créneau traditionnel juste après les vacances; l’année dernière, grâce à la pandémie, ils étaient fin février.

Mais c’est à peu près la seule chose qui soit normale à propos des Globes en 2022. Il n’y a pas de diffusion télévisée d’une cérémonie scintillante cette année, et pas seulement parce qu’il est vraiment difficile d’organiser une remise de prix pendant une pandémie (sans parler d’une avec un bar ouvert) . Il y a des raisons structurelles plus importantes, et la HFPA n’a pas encore réussi à les dépasser.

La Hollywood Foreign Press Association remet les Golden Globes – mais cette année, l’organisation est dans la tourmente.Valerie Macon/. via .

Tout d’abord, la HFPA – qui compte en moyenne environ 90 membres, qui sont tous censés être des journalistes basés à Los Angeles qui écrivent sur l’industrie du cinéma pour des points de vente non américains – ne publie pas sa liste de membres. Divers efforts de la part de médias, comme Vulture en 2015 et le LA Times en 2021, ont révélé que si certains membres de la HFPA sont des journalistes, d’autres sont des acteurs, des producteurs et des mondains.

Les deux articles qui composaient l’enquête du LA Times sur les membres et les relations de l’organisation, publiés une semaine avant la diffusion des Globes de l’année dernière, étaient des bombes aux conséquences durables pour le groupe. Parmi les révélations :

Il n’y avait aucun membre noir dans le groupe. Certains membres ont été décrits par des initiés comme grincheux et non professionnels : « Ceux qui ont interagi avec l’organisation décrivent des membres s’endormant pendant les projections, s’insultant les uns les autres lors de conférences de presse et se livrant fréquemment à des querelles personnelles. » L’histoire décrivait un système de pots-de-vin et de paiements internes effectués par l’organisation aux membres. C’est un secret de polichinelle que les membres de la HFPA sont arrosés, dînés et offerts avec des cadeaux par des studios à la recherche de nominations et de votes pour leurs émissions et leurs films, mais l’histoire décrivait cela de manière beaucoup plus détaillée. Une révélation a impliqué le réseau Paramount, les producteurs d’Emily de Netflix à Paris, qui a offert à 30 membres de la HFPA un voyage à Paris avec deux nuits dans un hôtel à 1 400 $ la nuit. Le spectacle a été nominé pour deux Golden Globes.

L’enquête a abouti à une grande conclusion : la HFPA était corrompue, obsolète et dépassée. Ses membres avaient longtemps bénéficié de la perception (à moitié vraie) que les Golden Globes « prédisaient » les Oscars ; en vérité, le spectacle est le plus utile comme une course sèche pour les discours d’acceptation pour les espoirs des Oscars. Mais ce temps pourrait toucher à sa fin.

Comme cela arrive souvent à Hollywood, une personne ou un groupe puissant n’est aussi fort que son dernier titre. La plupart du chahut qui a suivi visait le manque de diversité de l’organisation parmi ses membres. Deux jours avant la cérémonie, Time’s Up a annoncé une manifestation. Poehler et Fey ont fait quelques blagues pointues dans leur monologue, et dans un court segment au cours de l’émission, la vice-présidente de la HFPA Helen Hoehne, flanquée des présidents actuels et anciens de la HFPA, a annoncé que « la représentation noire est vitale » et « nous devons avoir des journalistes noirs dans notre organisation.

Environ une semaine plus tard, le 6 mars, la HFPA a publié une déclaration de mea culpa promettant de s’engager dans une série d’activités visant à élargir le nombre de ses membres et à accroître sa diversité, à accroître la transparence de leurs opérations et méthodes de vote, et à examiner leurs pratiques pour les violations éthiques. . Ils ont annoncé que ces actions auraient lieu dans les 60 prochains jours.

Tout le monde n’était pas convaincu et, à la mi-mars, plus de 100 agences de publicité ont fait circuler une lettre refusant l’accès de la HFPA à leurs clients si des réformes n’avaient pas lieu. Le même jour, la HFPA s’est engagée à ajouter 13 membres noirs à ses membres.

Un mois plus tard, le 18 avril, les problèmes ont de nouveau éclaté lorsque l’ancien président de la HFPA à huit mandats, Philip Berk, a envoyé un e-mail qui, selon Deadline, « déclarait Black Lives Matter est un » mouvement de haine raciste « . NBC a publié une déclaration le 20 avril. déclarant que Berk devrait être expulsé et que « une action rapide sur ce front est un élément essentiel pour que NBC avance avec la HFPA et les Golden Globes ». De plus, MRC, qui possède Dick Clark Productions (la société qui produit les Globes pour NBC), a publié une déclaration, qui a déclaré qu’ils étaient « profondément déçus par ce dernier développement » et ce « changement significatif » et une « feuille de route claire et exploitable ». » doit être inclus dans le plan du 6 mai. Berk a été expulsé le même jour, mais ce jour-là, la société de communication de crise et le consultant en diversité de la HFPA ont également démissionné, ce qui n’est pas un bon signe.

Le 3 mai, la HFPA a annoncé son intention d’augmenter le nombre de ses membres, tout en recrutant spécifiquement des membres noirs et d’autres issus de groupes sous-représentés. Mais il semble qu’un certain nombre d’initiés d’Hollywood et le partenaire de télévision de l’organisation n’étaient pas satisfaits. Le 7 mai, Netflix a annoncé qu’il boycotterait les Golden Globes ; un certain nombre de célébrités de premier plan, ainsi que Amazon Studios, ont rapidement suivi. Tom Cruise a rendu ses trois Golden Globes.

Et le 10 mai, NBC, qui paie des millions de dollars pour les droits de diffusion des Globes, a annoncé qu’elle ne diffuserait pas la cérémonie en 2022. « Un changement de cette ampleur prend du temps et du travail », a annoncé le réseau, « et nous pensons fortement que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. NBC a suggéré que si des réformes étaient suffisamment mises en place, les Golden Globes seraient de retour à la télévision en 2023.

Les choses ont continué à bouger dans les mois qui ont suivi. En août, la HFPA a voté de nouveaux statuts, qui ont notamment supprimé l’exigence de résidence en Californie du Sud et interdit aux membres d’accepter du matériel promotionnel et des cadeaux de studios ou de publicitaires. NBC a déclaré qu’il s’agissait d’un « pas en avant positif ». Et en octobre, l’organisation a annoncé 21 nouveaux membres, dont six membres noirs.

Mais le spectacle ne revient pas, ou du moins, semble-t-il, pas cette année. Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 ces dernières semaines, il est possible que cela soit une aubaine pour l’organisation, qui n’aura pas à naviguer dans des protocoles délicats. Mais la HFPA n’a pas encore annoncé comment, exactement, les prix seront annoncés. Une diffusion en direct ? Un communiqué de presse? Des bannières lancées depuis des avions au-dessus de la plage de Santa Monica ?

(J’ai contacté lundi la HFPA au sujet de tout projet de remise des prix de ce week-end, et un publiciste a déclaré qu’ils auraient « plus à partager cette semaine. »)

À certains égards, ces questions sont hors de propos. Si vous avez passé suffisamment de temps à observer les machinations d’Hollywood, il est difficile de ne pas être cynique face à toutes ces protestations et changements. Après tout, la composition générale de la HFPA est connue depuis des années, tout comme leur (désormais, espérons-le, ancienne) propension à accepter des cadeaux somptueux, qui ne sont techniquement pas un paiement pour des votes mais qui ne peuvent certainement pas faire de mal. Les publicistes et les studios – les entités mêmes qui courtisaient les membres de la HFPA – étaient sûrement au courant de tout cela à l’avance. Et malgré les déclarations publiques de boycott, il a été rapporté que les studios avaient trouvé en privé des moyens de contacter les membres de la HFPA de toute façon.

Le nombre de visionnages des Golden Globes a également chuté de manière abrupte au cours de la dernière décennie, tout comme ceux de pratiquement tous les prix et événements télévisés en direct (y compris le Super Bowl). Selon le LA Times, les frais de diffusion de l’émission par NBC ont « monté en flèche » ces dernières années : au cours de l’exercice précédent, le réseau avait payé 27,4 millions de dollars, contre 3,64 millions de dollars au cours de l’exercice 2016-17. La baisse du nombre de téléspectateurs (ce qui se traduit par une baisse des revenus publicitaires) et l’augmentation des coûts ne sont pas une bonne décision commerciale pour NBC, qui doit également s’inquiéter des Jeux olympiques cette année. Il faut se demander si le réseau envisage ses options pour l’avenir.

La cérémonie de 2021 était étrange. Kevin Mazur/. pour la Hollywood Foreign Press Association

Et pas étonnant. La liste des nominés est relativement longue – les grands prétendants de cette saison comme The Power of the Dog, Belfast et West Side Story apparaissent aux côtés d’outsiders comme CODA et Annette, et il y a des nominations à la télévision – mais il est difficile d’imaginer la plupart des téléspectateurs moyens voir un besoin passer leur dimanche soir à l’écoute d’une émission télévisée où une organisation dont ils se souviennent vaguement avoir été aux prises avec des difficultés remet des récompenses aux gens en temps réel. Tous les morceaux passionnants ou discours provocateurs se retrouveront sur YouTube demain, ou même quelques instants après leur apparition. Le cas pour les téléspectateurs est de plus en plus difficile à faire.

Et, en fait, les Critics’ Choice Awards ont senti le sang dans l’eau, annonçant que leur propre remise de prix (votée par un nombre d’environ 450 membres), animée par Taye Diggs et Nicole Byer, serait diffusée sur la CW sur le le même jour que les Golden Globes. (Ils ont depuis reporté pour des raisons de pandémie.)

Beaucoup de groupes de critiques et de groupes industriels n’ont pas de diffusion télévisée. (J’appartiens à deux d’entre eux !) Mais sans la diffusion, la source de revenus de la HFPA est coupée, ce qui place l’organisation – dont l’importance n’a jamais vraiment été en accord avec leur influence réelle sur l’industrie en tant que journalistes – dans une position précaire.

Juste avant l’événement de l’année dernière, j’ai proposé que nous arrêtions de nous soucier des Globes. Après l’événement de l’année dernière, ma collègue Emily VanDerWerff et moi avons soutenu que les Globes n’étaient plus nécessaires. Mais l’année dernière m’a amené à me demander s’il y aura même des Golden Globes à l’avenir, et si ce n’est qu’un avant-goût du paysage changeant des récompenses d’Hollywood.