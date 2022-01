Golden Globes 2022 : liste des gagnants

Sans grande fanfare, la Hollywood Foreign Press Association a annoncé les gagnants des Golden Globes 2022 via Twitter dimanche soir, sans médias présents ni célébrités marchant sur le tapis rouge comme les années précédentes.

L’organisme de récompense est mêlé à des scandales depuis l’émission de 2021, vers le moment où il a été révélé que la HFPA n’avait pas de membres noirs et participait à des pratiques commerciales douteuses. NBC s’est retiré de la télédiffusion pour la cérémonie de cette année, et depuis lors, la HFPA a diversifié ses membres et remanié ses statuts pour tenter de sauver la face à Hollywood.

La présidente de la HFPA, Helen Hoehne, a annoncé les nominés de cette année à une échelle réduite même en décembre, où elle a été rejointe bizarrement par Snoop Dogg pour lire les nominations. Cette année, « The Power of the Dog » de Netflix et Focus Features « Belfast » ont mené tous les nominés pour les films avec sept hochements de tête. Du côté de la télévision, « Succession » de HBO a dominé toutes les autres émissions avec cinq nominations.

Lors des remarques d’ouverture lors de la cérémonie éparse de dimanche, Hoehne a déclaré : « Nous allons parler franchement de ce que nous apprenons et défier les autres de nous rejoindre avec des membres de plus de 50 pays. Nous avons une place unique dans l’univers des récompenses. » En plus d’annoncer les lauréats des films et des séries télévisées, la HFPA a présenté ses efforts philanthropiques et a mis en lumière des organisations telles que St. Elmo Village, qui offre un lieu où les gens peuvent explorer leur créativité, et Get Lit, qui utilise la poésie pour accroître l’alphabétisation des adolescents.

Voici la liste complète des gagnants :

Meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie

« Le Grand » (Hulu)

« Hacks » (HBO Max) (GAGNANT)

« Seuls les meurtres dans le bâtiment » (Hulu)

« Chiens de réservation » (FX sur Hulu)

« Ted Lasso » (Apple TV Plus)

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée dramatique

Brian Cox (« Succession »)

Lee Jung-jae (« Jeu de calmars »)

Billy Porter (« Pose »)

Jeremy Strong (« Succession ») (GAGNANT)

Omar Sy (« Lupin)

Meilleure performance par une actrice, une série limitée, une série d’anthologies ou un film réalisé pour la télévision

Jessica Chastain (« Scènes d’un mariage »)

Cynthia Erivo (« Génie : Aretha »)

Elizabeth Olsen (« WandaVision »)

Margaret Qualley (« Bonne »)

Kate Winslet (« Jument d’Easttown ») (GAGNANTE)

Meilleur réalisateur, film

Kenneth Branagh (« Belfast »)

Jane Campion (« Le pouvoir du chien »)

Maggie Gyllenhaal (« La fille perdue »)

Steven Spielberg (« West Side Story »)

Denis Villeneuve (« Dune »)

Meilleure performance par une actrice dans un film, une comédie musicale ou une comédie

Marion Cotillard (« Annette »)

Alana Haim (« Pizza à la réglisse »)

Jennifer Lawrence (« Ne lève pas les yeux »)

Emma Stone (« Cruella »)

Rachel Zegler (« West Side Story »)

Snoop Dogg a lu les nominations en décembre. (Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Meilleure performance d’un acteur dans un film dramatique

Mahershala Ali (« Chant du cygne »)

Javier Bardem (« Être les Ricardos »)

Benedict Cumberbatch (« Le pouvoir du chien »)

Will Smith (« King Richard ») (GAGNANT)

Denzel Washington (« La tragédie de Macbeth »)

Meilleure série télévisée dramatique

« Lupin » (Netflix)

« L’émission du matin » (Apple TV Plus)

« Poser » (FX)

« Jeu de calmar » (Netflix)

« Succession » (HBO)

Meilleure performance par une actrice dans une série télévisée dramatique

Uzo Aduba (« En traitement »)

Jennifer Aniston (« L’émission du matin »)

Christine Baranski (« Le bon combat)

Elisabeth Moss (« Le conte de la servante »)

Michaela Jaé Rodriguez (« Pose »)

Meilleure performance par un acteur, série limitée, série d’anthologie ou film réalisé pour la télévision

Paul Bettany (« WandaVision »)

Oscar Isaac (« Scènes d’un mariage »)

Michael Keaton (« Dopesick ») (GAGNANT)

Ewan McGregor (« Halston »)

Tahar Rahim (« Le Serpent »)

Meilleure performance par un acteur dans un film, une comédie musicale ou une comédie

Leonardo DiCaprio (« Ne lève pas les yeux »)

Peter Dinklage (« Cyrano »)

Andrew Garfield (« Tic, Tic… Boum! ») (GAGNANT)

Cooper Hoffman (« Pizza à la réglisse »)

Anthony Ramos (« Dans les hauteurs »)

Will Smith a gagné pour sa performance dans « King Richard ». (Images de Warner Bros via AP)

Meilleur acteur dans un second rôle – Film

Ben Affleck (« Le bar tendre »)

Jamie Dornan (« Belfast »)

Ciarán Hinds (« Belfast »)

Troy Kotsur (« CODA »)

Kodi Smit-McPhee (« Le pouvoir du chien ») (GAGNANT)

Meilleure musique originale, film

« La Dépêche française » (Searchlight Pictures) — Alexandre Desplat

« Encanto » (Walt Disney Pictures) — Germaine Franco

« Le pouvoir du chien » (Netflix) — Jonny Greenwood

« Mères parallèles » (Sony Pictures Classic) — Alberto Iglesias

« Dune » (Warner Bros.) — Hans Zimmer (GAGNANT)

Meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie

Hannah Einbinder (« Hacks »)

Elle Fanning (« La Grande »)

Issa Rae (« Insécurité »)

Tracee Ellis Ross (« Black-ish »)

Jean Smart (« Hacks ») (GAGNANT)

Meilleure série limitée, série d’anthologie ou film réalisé pour la télévision

« Dopesick » (Hulu)

« Impeachment : American Crime Story » (FX)

« Femme de ménage » (Netflix)

« Jument d’Easttown » (HBO)

« Le chemin de fer clandestin » (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

Meilleur acteur dans un second rôle, Télévision

Billy Crudup (« L’émission du matin »)

Kieran Culkin (« Succession »)

Mark Duplass (« Le spectacle du matin »)

Brett Goldstein (« Ted Lasso »)

O Yeong-su (« Squid Game ») (GAGNANT)

Meilleur film, comédie musicale ou comédie

« Cyrano » (MGM)

« Ne lève pas les yeux » (Netflix)

« Pizza réglisse » (MGM)

« Tic, Tic… Boum! » (Netflix)

« West Side Story » (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

Meilleure actrice dans un second rôle, film

Caitríona Balfe (« Belfast »)

Ariana DeBose (« West Side Story ») (GAGNANT)

Kirsten Dunst (« Le pouvoir du chien »)

Aunjanue Ellis (« le roi Richard »)

Ruth Negga (« Passant »)

Meilleur film, langue étrangère

« Compartiment n° 6 » (Sony Pictures Classics) — Finlande, Russie, Allemagne

« Drive My Car » (Janus Films) — Japon (GAGNANT)

« La Main de Dieu » (Netflix) — Italie

« Un héros » (Amazon Studios) — France, Iran

« Mères parallèles » (Sony Pictures Classics) — Espagne

L’organisme de récompenses est impliqué dans des scandales depuis le spectacle de 2021. (AP Photo/Matt Sayles, dossier)

Meilleur scénario, film

Paul Thomas Anderson — « Licorice Pizza » (MGM/United Artists Releasing)

Kenneth Branagh – « Belfast » (Focus Features) (GAGNANT)

Jane Campion — « Le pouvoir du chien » (Netflix)

Adam McKay – « Ne cherchez pas » (Netflix)

Aaron Sorkin – « Être le Ricardos » (Amazon Studios)

Meilleure performance par une actrice dans un film, un drame

Jessica Chastain (« Les yeux de Tammy Faye »)

Olivia Colman (« La fille perdue »)

Nicole Kidman (« Être les Ricardos »)

Lady Gaga (« Maison de Gucci »)

Kristen Stewart (« Spencer »)

Meilleur film, Drame

« Belfast » (Focus caractéristiques)

« CODA » (Pomme)

« Dune » (Warner Bros.)

« Le roi Richard » (Warner Bros.)

« Le pouvoir du chien » (Netflix)

Meilleur acteur de télévision, série musicale/comédie

Anthony Anderson (« Noir-ish »)

Nicholas Hoult (« Le Grand »)

Steve Martin (« Seuls les meurtres dans le bâtiment »)

Martin Short (« Seuls les meurtres dans le bâtiment »)

Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») (GAGNANT)

Meilleure actrice dans un second rôle, télévision

Jennifer Coolidge (« Lotus blanc »)

Kaitlyn Dever (« Dopesick »)

Andie MacDowell (« Femme de ménage »)

Sarah Snook (« Succession ») (GAGNANTE)

Hannah Waddingham (« Ted Lasso »)

Meilleure chanson originale, film

« Be Alive » de « King Richard » (Warner Bros.) – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

« Dos Oruguitas » de « Encanto » (Walt Disney Pictures) — Lin-Manuel Miranda

« Down to Joy » de « Belfast » (Focus Features) – Van Morrison

« Here I Am (Singing My Way Home) » de « Respect » (MGM/United Artists Releasing) – Jamie Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

« No Time to Die » de « No Time to Die » (MGM/United Artists Releasing) — Billie Eilish, Finneas O’Connell (GAGNANT)

Meilleur film d’animation

« Encanto » (Walt Disney Studios Motion Pictures) (GAGNANT)

« Fuis » (Néon)

« Luca » (Films cinématographiques des studios Walt Disney)

« Mon Sunny Maad » (Totem Films)

« Raya et le dernier dragon » (Walt Disney Studios)