Golden Globes 2022 : qui est nominé et pourquoi y a-t-il un boycott ?

Les choses seront différentes cette année (Photo : Backgrid/NBC)

C’est presque l’heure des Golden Globes 2022, mais la cérémonie de cette année sera un peu différente en raison de la controverse hollywoodienne.

Les prix auront lieu le 9 janvier avec certains des plus grands projets de l’année dernière pour plusieurs gongs.

Cependant, l’événement de ce soir se déroulera sans qu’aucune grande star ne soit présente pour présenter ou collecter des prix, et il ne sera pas diffusé à la télévision.

Après une année de controverse au cours de laquelle la Hollywood Foreign Press Association a été critiquée pour son manque de diversité, le spectacle de cette année sera plutôt discret et dépourvu de voyous sur le tapis rouge et de bouffonneries d’afterparty.

En raison de la pandémie, les 79e Golden Globes de 2021 n’ont pas non plus été télévisés ni organisés avec un public, les derniers Golden Globes comme nous l’avons appris l’année précédente lorsque Ricky Gervais a été l’hôte pour la cinquième et dernière fois.

Selon Variety, aucune célébrité n’a accepté de participer à l’organisation du concert cette fois-ci.

Le spectacle sera très différent cette année (Photo: .)

Qui est nominé aux Golden Globes cette année ?

Bien que les Golden Globes 2022 ne soient pas l’extravagance fastueuse à laquelle nous sommes habitués, il y aura toujours des trophées distribués à gauche, à droite et au centre.

Il y a de grands noms dans la catégorie du meilleur acteur, avec comme Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien), Will Smith (King Richard) et Denzel Washington (La tragédie de Macbeth) en tête des nominations pour le film.

Pendant ce temps, Kristen Stewart (Spencer), Lady Gaga (House of Gucci) et Olivia Colman (The Lost Daughter) composent la catégorie de la meilleure actrice.

Lady Gaga a épaté tout le monde avec sa performance House of Gucci (Photo: Fabio Lovino)

Poursuivant le film, Belfast de Sir Kenneth Branagh remporte quelques hochements de tête – dont celui du meilleur réalisateur – et No Time to Die de la sortie finale de Daniel Craig alors que James Bond gagne un hochement de tête de chanson originale.

Le meilleur film pourrait aller à Don’t Look Up, Tick, Tick… ​​Boom! ou West Side Story pour n’en citer que trois.

Quant à la télévision, Selena Gomez sera ravie que Only Murderers in the Building ait remporté trois noms, le phénomène mondial Squid Game remportant le même.

Don’t Look Up pourrait gagner gros (Photo: AP)

Pose ouvre également la voie avec une collection de nominations – dont la meilleure série télévisée – et Kieran Culkin a marqué un clin d’œil pour son rôle dans Succession.

Cependant, comme toujours, les fans ont été indignés par les acteurs qui ont été snobés.

Certains sont restés furieux lorsque Gaga était le seul candidat à la Maison Gucci, laissant des gens comme Jared Leto sans rien.

Jennifer Hudson a également été snobée pour son interprétation d’Aretha Franklin dans Respect et Meryl Streep a été exclue de la liste de Don’t Look Up.

Les fans n’étaient pas contents que Jennifer Hudson soit absente des noms (Photo : Quantrell D. Colbert)

Pourquoi y a-t-il un boycott des Golden Globes cette année ?

Les Golden Globes auront lieu à l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles, cependant, l’événement ne sera suivi que par des « membres et bénéficiaires sélectionnés », à la fois en raison de la pandémie et du boycott, qui doivent tous être complètement vaccinés et testés négatifs .

La nouvelle survient après une année riche en controverses pour la Hollywood Foreign Press Association, ce qui a conduit les stars à boycotter l’événement, généralement tout le monde veut un billet.

La HFPA, qui nomme et choisit les récipiendaires des Golden Globes, a été critiquée pour son manque de diversité et a été accusée par de grandes figures d’Hollywood d’irrégularité financière.

Tom Cruise a rendu ses gongs en signe de protestation (Photo: .)

Plus tôt l’année dernière, l’icône de Mission: Impossible, Tom Cruise, a rendu ses trois Golden Globes à la HFPA en signe de protestation, qu’il a remportés dans les catégories meilleur acteur et meilleur acteur de soutien.

Sa décision est intervenue après que Mark Ruffalo et Scarlett Johansson ont appelé l’industrie à « prendre du recul » par rapport aux Globes jusqu’à ce que des réformes substantielles soient en place.

Amazon, Netflix et WarnerMedia ont tous annoncé le boycott de la HFPA, avant que NBCUniversal n’annonce qu’ils ne diffuseraient pas non plus la cérémonie.

Les nominations ont été annoncées par Snoop Dog (Photo: .)

Le réseau a déclaré dans un communiqué qu’il « espérait » être en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023, mais s’il « pense que la HFPA est engagée dans une réforme significative », il reconnaît que « un changement de cette ampleur prend du temps ». ‘

En mars 2021, la HFPA s’est engagée à ajouter au moins 13 membres noirs d’ici 2022 après qu’il a été révélé qu’il n’y avait pas une seule personne noire dans son organisation sur 87 membres.

Le plan permet au conseil d’administration de la HFPA de faire venir un PDG, un responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et d’autres cadres administratifs, ainsi que de trouver une entreprise pour aider à mettre en place une hotline pour signaler les violations de conduite.

Le vote signifiait également que la HFPA a commencé à chercher de nouveaux membres. Cependant, beaucoup à Hollywood ne sont toujours pas satisfaits et affirment que la HFPA pourrait en faire plus.

Les Golden Globes ont lieu ce soir à 18h PT/21h HE et les gagnants seront annoncés sur les réseaux sociaux.

Golden Globes 2022 : liste complète des nominations

NOMINATIONS FILMS

Meilleur film — Drame

Belfast

CODA

Dune

le roi Richard

Le pouvoir du chien

Meilleur film – comédie musicale/comédie

Cyrano

Ne cherchez pas

Pizza à la réglisse

Tic, Tic… Boum !

West Side Story

Meilleur réalisateur – Film

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Le pouvoir du chien)

Maggie Gyllenhaal (La fille perdue

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villenevue (Dune)

Meilleure actrice – comédie musicale/comédie

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Pizza à la réglisse)

Jennifer Lawrence (Ne lève pas les yeux)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Meilleure actrice – Drame

Jessica Chastain (Les yeux de Tammy Faye)

Olivia Colman (La fille perdue)

Nicole Kidman (Être les Ricardos)

Lady Gaga (Maison de Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Meilleur acteur – Drame

Mahershala Ali (Chant du cygne)

Javier Bardem (Être le Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien)

Will Smith (le roi Richard)

Denzel Washington (La Tragédie de Macbeth)

Meilleur acteur – comédie musicale/comédie

Leonardo DiCaprio (Ne lève pas les yeux)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tic, Tic… BOUM !)

Cooper Hoffman (pizza à la réglisse)

Anthony Ramos (Dans les hauteurs)

Meilleur acteur dans un second rôle

Ben Affleck (Le Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smitt-McPhee (Le pouvoir du chien)

La meilleure actrice dans un second rôle

Caitriona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (Le pouvoir du chien)

Aunjanue Ellis (le roi Richard)

Ruth Negga (passe)

Meilleur scénario

Être les Ricardos

Belfast

Ne cherchez pas

Pizza à la réglisse

Le pouvoir du chien

Meilleure musique originale

La dépêche française

Encanto

Le pouvoir du chien

Mères parallèles

Dune

Chanson originale

Beyoncé – Soyez vivant (le roi Richard)

Lin-Manuel Miranda – Dos Oruguitas (Encanto)

Van Morrison – Down to Joy (Belfast)

Jennifer Hudson – Here I Am (Singing My Way Home) (Respect)

Billie Eilish – Pas le temps de mourir (Pas le temps de mourir)

Meilleur film — Animé

Encanto

Fuir

Luca

Mon Sunny Maad

Raya et le dernier dragon

Meilleur film – Langue étrangère

Compartiment n° 6 (Finlande)

Conduisez ma voiture (Japon)

La Main de Dieu (Italie)

Un héros (Iran)

Mères Parallèles (Espagne)

NOMINATIONS TV –

Meilleur acteur dans une série limitée ou d’anthologie

Paul Bettany (WandaVision)

Oscar Isaac (Scènes d’un mariage)

Michael Keaton (Dopesick)

Ewan McGrgeor (Holsten)

Tahar Rahim – Le Serpent

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Jeu de calmar)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Omar Si (Lupin)

Meilleure série télévisée dramatique

Lupin

L’émission du matin

Pose

Jeu de calmar

Succession

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée

Jennifer Coolidge (Le Lotus Blanc)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Andie McDowell – Femme de ménage

Sarah Snook (Succession)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Meilleure performance d’une actrice dans une série limitée ou d’anthologie réalisée pour la télévision

Cynthia Erivo (génie : Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Margaret Qualley (femme de chambre)

Kate Winslet (Jument d’Easttown)

Jessica Chastain (Scènes d’un mariage)

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée dramatique

Uzo Aduba (en traitement)

Jennifer Aniston (L’émission du matin)

Christine Baranski (Le bon combat)

Elizabeth Moss (Le conte de la servante)

MJ Rodriguez (Pose)

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Hannah Einbinder (Hacks)

Elle Fanning (La Grande)

Issa Rae (Insécurité)

Jean Smart (Hacks)

Tracee Ellis Ross (noir)

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Anthony Anderson (noir)

Nicholas Hoult (Le Grand)

Steve Martin (Seuls les meurtres dans le bâtiment)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie

Le grand

Hacks

Seuls les meurtriers dans le bâtiment

Réservation Chiens

Ted Lasso

Meilleure série limitée ou d’anthologie

Malade

American Crime Story: Impeachment

Femme de ménage

Jument d’Easttown

Le chemin de fer clandestin

Meilleure performance par un acteur dans un second rôle à la télévision

Billy Crudup (L’émission du matin)

Kieran Culkin (Succession)

Mark Duplass L’émission du matin

Brett Goldstein (Ted Lasso)

O Yeong-Su (Jeu de calmar)



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();