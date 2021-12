Golden Globes : Snoop Dogg prononce mal Ben Affleck, plus de noms de stars lors de l’annonce des nominations

Snoop Dogg a apparemment eu du mal à annoncer les nominations aux Golden Globes 2022.

L’icône du hip-hop de 50 ans a prêté main forte à la Hollywood Foreign Press Association lundi lorsqu’il a lu les nominés aux Golden Globes de cette année lors d’une diffusion en direct.

À quelques reprises tout au long du flux, le rappeur est tombé sur des noms, notamment celui de Ben Affleck. L’acteur a obtenu une nomination surprise pour son second rôle dans « The Tender Bar ».

Lorsque Snoop est arrivé dans la catégorie Affleck, meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans n’importe quel film, il a dit : « Been Afflack ».

NOMINATIONS AU GOLDEN GLOBE 2022 ANNONCÉES

Snoop Dogg a présenté lundi les nominés pour la 79e cérémonie des Golden Globe Awards. (Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

« Ben Affleck, c’est ma faute », a déclaré Snoop avec un petit rire. « Désolé pour ça, Ben. »

Snoop a également prononcé le réalisateur de « Dune » Denis Villeneuve (prononcé duh-NEE vil-NUV) « Dennis Villa Nueva ».

Ciarán Hinds, star de « Belfast », a également été difficile pour le musicien.

LES NOMINATIONS DU GOLDEN GLOBE 2022 ADRESSENT LE PROBLÈME DE LA DIVERSITÉ HFPA DE TÊTE QUE BEAUCOUP SE DEMANDENT S’ILS SONT PRÊTS

« Ca-ron, non désolé, Karen Hinds, » dit-il. « Travailler avec moi ici. »

Le prénom du nominé se prononce KEE-run.

Lors de la cérémonie d’annonce, Snoop Dogg a notablement mal prononcé le nom de Ben Affleck. (.)

La star s’est également brièvement corrigée en prononçant légèrement les noms des nominés Alana Haim et Elizabeth Olsen. De plus, des erreurs de prononciation des noms de famille de Christine Baranski et Alexandre Desplat et du film « Cyrano » ont également échappé.

Plusieurs téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour se moquer des moments stupides.

JENNIFER LOPEZ PENSAIT QUE LA ROMANCE DE BEN AFFLECK EST « VRAIMENT SIGNIFIÉE POUR ÊTRE »

« Félicitations à Ben Affleck (ou comment Snoop Dogg aime l’appeler » Been Affleck « ) pour sa nomination aux Golden Globe », a déclaré un téléspectateur sur Twitter.

« Perdre la tête parce que Snoop Dogg prononçait mal presque tous les noms de la liste, mais ne s’arrêtait que pour s’excuser auprès de Ben Affleck », a déclaré un autre.

Ben Affleck (à gauche) a été nominé pour son travail dans « The Tender Bar », dans lequel il apparaît aux côtés de Tye Sheridan (à droite). Le film aura une sortie en salles limitée le 17 décembre avant de sortir sur Amazon Prime le 7 janvier. (CLAIRE FOLGER © AMAZON CONTENT SERVICES LLC)

Ajout d’un troisième : « Définition de ma sonnerie sur Snoop Dogg en disant « Ben Affleck ». »

« SNOOP DOGG PRONONCANT LE NOM DE DENIS VILLENEUVE HELPPPP », a déclaré un autre.

« La façon dont snoop dogg a dit que Denis Villeneuve me hantera toujours », a plaisanté un autre.