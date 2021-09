Golden Goose organise un événement pendant la Mostra de Venise – WWD

VENISE — Silvio Campara voit grand. Et comme cela arrive souvent avec les individus avec de grandes ambitions, il s’efforce également d’anticiper l’avenir.

En conséquence, le PDG de Golden Goose, qui était à Venise lundi pour célébrer le 20e anniversaire de la marque avec son premier grand événement depuis sa création, a voulu perturber l’expérience de vente au détail traditionnelle dans l’un de ses hauts lieux, le Milan’s Triangle d’or.

Golden Goose vient d’ouvrir son premier avant-poste dans le quartier commerçant de luxe de la ville, occupant une unité de coin qui abritait auparavant le vaisseau amiral Alexander McQueen.

“Nous n’avons jamais vraiment voulu ouvrir là-bas parce que la philosophie de notre marque a toujours été un peu contre l’idée d’établissement de la mode, alors quand nous avons eu cette opportunité, nous avons commencé à penser à créer quelque chose de très différent d’un magasin traditionnel”, a déclaré Campara lors d’une interview à le jardin d’un hôtel de luxe face à la lagune vénitienne. « Après avoir inventé le concept de co-création de produits, nous avons voulu franchir une nouvelle étape, considérant qu’aujourd’hui les marques peuvent réussir là où la politique et [regional legislation] échouent : ils ont en fait la possibilité de mettre en évidence et d’intégrer les valeurs que les gens veulent défendre, au-delà de la simple idée de produit. »

Le magasin innovant « Golden TV » de Golden Goose à Milan. Avec l’aimable autorisation de Golden Goose

Dans cette perspective, Golden Goose a ouvert au coin de la Via Verri et de la Via San Pietro all’Orto la première Golden TV, que Campara a décrite comme «un lieu pour créer des conversations». Dans la vision du PDG, le concept de construire une conversation avec les consommateurs remplace celui de communiquer avec le public, et « en même temps, la personnalisation va être remplacée par la personnalisation, en tant qu’acte permettant au consommateur de créer en suivant ses propres émotions.”

Golden TV, dont le nom fait référence « à MTV, une icône des années 90 qui a eu un impact profond sur plusieurs générations en transportant des personnes dans différentes dimensions », comme l’explique Campara, ne propose pas seulement des espaces dédiés à la personnalisation avec des artisans à la disposition de aux consommateurs de créer leurs propres pièces – des baskets aux vestes de motard – mais c’est aussi une plaque tournante pour la création de contenu.

En particulier, le Dream Wall, une station interactive à la pointe de la technologie, donnera aux consommateurs la possibilité de concevoir numériquement leurs propres pièces uniques avant de transformer le projet virtuel en produits physiques grâce aux artisans. Améliorant l’expérience, le processus de co-création est filmé et envoyé aux consommateurs, qui peuvent partager les films via leurs appareils.

Dans le même temps, ils ont également accès à la station d’enregistrement Your Story, Our Story où ils peuvent documenter leur parcours avec la marque, en créant des contenus filmés exclusifs qu’ils peuvent partager sur leurs réseaux sociaux. « Le succès de Golden Goose s’est construit grâce au bouche-à-oreille et c’est une façon de numériser le bouche-à-oreille », a expliqué Campara.

Golden TV, qui s’étend sur deux étages reliés par l’escalier original conçu par Alexander McQueen pour le magasin – une plaque à sa mémoire a été placée à l’intérieur du magasin – porte pour la première fois toutes les catégories de la marque dans un espace qui célèbre à la fois la tradition artisanale et l’inspiration industrielle du label.

En plus des baskets populaires de Golden Goose, qui sont toutes faites à la main et nécessitent entre quatre et cinq heures pour être terminées, Golden TV propose une large offre de prêt-à-porter, ainsi que de nouvelles catégories, notamment des lunettes de soleil et des parfums.

Au lieu de développer des licenciés, Campara a décidé de s’appuyer sur des partenaires pour créer les nouveaux produits. Pour les lunettes de soleil, Golden Goose s’est associé à une start-up basée à Vérone qui a réalisé des montures en acétate haut de gamme personnalisables avec des gravures sur les branches. Pour les parfums, la marque a collaboré avec le spécialiste italien ICR pour réaliser des senteurs présentées dans un emballage en verre pouvant être réutilisé comme vase à fleurs. Chaque unité est mise en bouteille à l’intérieur du magasin pour une expérience d’achat unique.

Le lien entre l’histoire et l’avenir a guidé la conception de « De Venise à Venise », l’événement organisé lundi soir dans la ville italienne en conjonction avec le Festival du film de Venise, qui reliait l’inspiration originale de Golden Goose enracinée dans une esthétique de la rue influencée par Venice Beach monde du skate avec l’attrait éternel d’une ville comme Venise.

Installant un impressionnant skate bowl sur un radeau au large de l’île de San Giorgio à Venise, la marque a invité le patineur californien Cory Juneau, qui a remporté le mois dernier la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, à mettre en scène une performance spéciale sur un air de musique électronique jouée par DJ Brina Knauss. Juneau a participé aux Jeux olympiques avec une paire de baskets Golden Goose.

Le magasin « Golden TV » de Golden Goose à Milan. Avec l’aimable autorisation de Golden Goose

“L’une des grandes choses à propos de cette collaboration avec Cory est que c’est lui qui est venu nous demander de faire une sorte de partenariat, car il est obsédé par Golden Goose”, a déclaré Campara. « Nous aimons son esprit, il est très en phase avec la philosophie de notre marque.

Agé de 22 ans et originaire de San Diego, Juneau a eu la chance de voyager en Italie pour la première fois grâce à Golden Goose. “Je suis tellement excitée car c’est l’un des plus beaux endroits au monde”, a déclaré le patineur, qui fera un bref arrêt à Milan avant de se diriger vers New York. Juneau a qualifié de « surréaliste » l’expérience de remporter une médaille aux Jeux olympiques. « Le patinage est originaire de San Diego, la ville où je suis né, et je suis tellement fier de ramener une médaille à la maison », a-t-il admis, ajoutant que même si « je patinerai pour le reste de ma vie », il est également désireux d’expérimenter dans différents domaines, y compris le tournage et l’art.

Après la performance spectaculaire de Juneau au skate bowl, qui sera délocalisé à Marghera, à deux pas de Venise avec l’ambition de créer le plus grand hub de patinage d’Italie, Golden Goose a organisé un dîner dans l’un des plus anciens palais de Venise, Ca’ da Mosto, qui a été racheté par l’un des fondateurs de la marque, Alessandro Gallo, qui le transforme actuellement en hôtel.

En plus du dîner, il y avait une performance acoustique en direct de la princesse bulgare et musicienne montante Mafalda, qui a sorti en avril son dernier EP, “Bailando Sin Sentido”. Mafalda, qui vit entre Madrid et New York, a révélé qu’elle se produirait au festival international de musique Primavera Sound à Barcelone l’été prochain.

VOIR ÉGALEMENT:

Golden Goose Taps Stellar Cast pour le lancement de la collection Streetwear

Golden Goose dévoile son nouveau siège social ultramoderne

Maureen Chiquet sur le potentiel de Golden Goose alors que l’acquisition de Permira est finalisée