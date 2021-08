Golden Retriever obsédé par la plongée pour les rochers devient une vidéo virale | Nature | Nouvelles

Projets Blockchain La plate-forme de conformité crypto Shyft commence le déploiement du réseau principal avec Binance, Deribit, Tether et d’autres grands échanges Le projet a lancé le déploiement progressif de Veriscope, qui aidera les VASP à déterminer la différence entre les transactions honnêtes et les attaques de données pour se conformer à la règle de […] More