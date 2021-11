Golden State continue d’être imparable

29/11/2021 à 06:10 CET

La Conférence Ouest a actuellement un propriétaire appelé Stephen Curry, qui a pris ce dimanche d’assaut le court des Los Angeles Clippers (90-105) pour consolider les Golden State Warriors comme l’équipe avec le meilleur équilibre de la NBA (18-2).

Curry atteint 33 points (7 sur 13 en triple), 6 passes décisives, 5 rebonds et 6 interceptions, et a éliminé les Clippers avec une fabuleuse deuxième mi-temps dans laquelle il a clairement expliqué pourquoi il était l’un des tireurs les plus brillants de l’histoire de la ligue.

Ce que CURRY vient de faire 😱 #NBASundays pic.twitter.com/8ZGXF3UiWV – NBA Espagne (@NBAspain) 28 novembre 2021

Les Warriors ont connu une sortie difficile dans l’Ouest contre les Clippers toujours coriaces, mais ils ont réussi un match alambiqué avec solidité, patience et les éclairs de génie de Curry. Otto Porter Jr. (18 points et 10 rebonds) et Jordan Poole (17 points) se sont également démarqués dans l’équipe de Steve Kerr.

Pour les Clippers (11-9), Paul George (30 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) était la référence incontestée dans une rencontre au cours de laquelle ils ont raté Reggie Jackson (0 points avec 0 sur 5 au tir). Les Angelenos ont perdu 24 balles et n’ont effectué que 9 de leurs 28 tentatives sur trois.

L’Espagnol Serge Ibaka a ajouté 2 points et 3 rebonds en 9 minutes pour les Clippers tandis que le Mexicain Juan Toscano-Anderson a contribué 4 points et 2 passes décisives pour les Warriors en 22 minutes.

Malgré les absences des blessés Kawhi Leonard et Klay Thompson, le match a été vécu avec l’énergie des grands jours, à une heure inhabituelle pour les dimanches NBA (à midi pour qu’on puisse les voir en Europe sans veiller tard), le Pont de Thanksgiving du dimanche et avec un grande présence de fans de Warriors à apprécier à Los Angeles ce derby californien.