Golden State Warriors, avec Christian Wood et Eric Gordon à l’honneur

Rumeurs NBA: Le pivot principal des Houston Rockets est attendu, Bois chrétien, soyez l’un des grands acteurs les plus recherchés sur le marché cet été.

Et les Golden State Warriors sont les favoris pour l’intégrer aux côtés d’Eric Gordon selon les rumeurs de la NBA. Zach Buckley du Bleacher Report a signalé la possibilité que Guerriers de l’état d’or offrez James Wiseman et Kelly Oubre, plus un choix de repêchage, pour faire le commerce des Rockets.

S’il continue d’améliorer son jeu, Wood pourrait réaliser le rêve des Warriors d’ajouter une quatrième superstar qui aiderait Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green à mener l’équipe vers une nouvelle finale.