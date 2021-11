Golden State Warriors, bonnes raisons de saison et Stephen Curry

La vie peut être merveilleuse lorsqu’une équipe légendaire renaît de ses cendres et étourdit à nouveau le monde après deux ans de démolition apparente. Guerriers de l’état d’or défie l’histoire de la NBA avec des performances étonnantes au cours d’une saison au cours de laquelle très peu de gens s’attendaient à pouvoir espérer plus que simplement participer aux séries éliminatoires. Gagner 11 des 12 premiers matchs de la saison n’est qu’un succès comparable à ceux qu’ils ont enregistrés dans leurs meilleures années, et les sensations de puissance qu’ils véhiculent font trembler toute la ligue à l’idée qu’un nouvel épisode de la dynastie victorieuse se profile. Rien de tout cela ne serait possible sans un Stephen Curry qui fait exploser toute prévision.

Succès collectifs des Golden State Warriors

L’équipe est un équipement parfait qui maintient un équilibre puissant entre la défense et l’attaque, et dans lequel tous les joueurs assument leur rôle et l’exécutent efficacement. La preuve en est que le seul match qu’ils ont perdu était en prolongation, c’est-à-dire qu’ils sont toujours en compétition, et qu’ils sont en tête des statistiques NBA au niveau collectif. Ils sont les meilleurs en termes de cote défensive, de points par match, de passes décisives par match, de interceptions par match et de triples par match. Et tout cela sans Klay Thompson, qui lorsqu’il rejoindra l’équipe pourrait encore hausser la barre.

Changements de magistrats dans la gestion pendant l’été

Les Warriors ont non seulement fondé leur légende au cours des dernières décennies grâce à la qualité de leurs joueurs, mais aussi au bon travail des bureaux. Cet été, ils l’ont encore fait, indépendamment de tous les joueurs qui avaient enregistré un +/- négatif lors de la dernière campagne. Son pari sur un buteur comme Jordan Poole et le fait de mélanger des vétérans comme Iguodala avec de jeunes valeurs comme Kuminga est un résultat idéal.

Chaque joueur des Warriors avec un négatif +/- la saison dernière n’est plus dans l’équipe ou ne joue actuellement pas. -189 – Oubré -183 – Sage -113 – Pascal -76 – Mannequin -32 – Smailagique -25 – Chris -10 – Wanamaker -3 – Cloche Les Warriors ont une fiche de 11-1 cette saison. pic.twitter.com/ecd2lALSwM – StatMuse (@statmuse) 13 novembre 2021

Stephen Curry au niveau incontesté de MVP

Le meneur des Warriors défie la logique avec une performance stellaire, comme en témoigne le +165 que l’équipe enregistre avec lui sur le terrain, 40 de plus que le deuxième classé sur cette liste. Comme si cela ne suffisait pas, son succès du triple est toujours spectaculaire, ayant déjà ajouté dans toute sa carrière un énorme 36 matchs marquant 9 triples ou plus, avec Harden et Lillard les suivants avec seulement 9. Cela le conduit à dépasser Ray Allen comme le troisième homme avec le plus de triples de l’histoire de la ligue, avec 585.