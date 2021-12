Golden State Warriors contre Boston Celtics

Ne manquez pas ce 17 décembre le match numéro 29 de la série régulière du Guerriers de l’état d’or avant l’ensemble de Celtics de Boston dans la NBA.

Les Golden State Warriors (23-5) affrontent les Boston Celtics (14-14) au TD Garden.

Vous pouvez également suivre le match en direct dans l'application ClutchPoints.

Liste des guerriers actifs :

Jordan Poole, Klay Thompson, James Wiseman, Draymond Green, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Stephen Curry, Gary Payton II, Andre Iguodala, Moses Moody, Nemanja Bjelica, Jonathan Kuminga, Chris Chiozza, Juan Toscano-Anderson, Kevon Looney

Joueurs Warriors blessés :

Jordan Poole (Sortie – Protocoles de santé et de sécurité): Les Warriors ont placé Poole dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Klay Thompson (Away – Achilles Right): Thompson a été autorisé à participer pleinement à tous les entraînements des Warriors, selon .’s Shams Charania.

James Wiseman (Off Knee) : Les Warriors ont annoncé que Wiseman avait été autorisé à participer aux entraînements complets de l’équipe, mais le calendrier de son retour au jeu n’a pas été déterminé.

Liste active des Celtics :

Payton Pritchard, Bruno Fernando, Grant Williams, Enes Freedom, Aaron Nesmith, Jayson Tatum, Dennis Schroder, Marcus Smart, Juancho Hernangomez, Robert Williams III, Al Horford, Romeo Langford, Jabari Parker, Josh Richardson, Jaylen Brown

Joueurs des Celtics blessés :

Grant Williams (Out – Protocoles de santé et de sécurité) : Les Celtics ont placé Williams dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Al Horford (Out – Protocoles de santé et de sécurité) : Les Celtics ont placé Horford dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Jabari Parker (Sortie – Protocoles de santé et de sécurité): Les Celtics ont placé Parker dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.