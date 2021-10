Golden State Warriors contre Oklahoma City Thunder

Ne manquez pas ce soir, 26 octobre, le match numéro 4 de la série régulière du Guerriers de l’état d’or avant l’ensemble de Le tonnerre d’Oklahoma City dans la NBA.

Les Golden State Warriors et les Sacramento Kings joueront dans un affrontement de la Conférence Ouest mardi soir. Il est temps de continuer notre série de cotes NBA et de faire une prédiction et une sélection des Warriors-Kings.

L’affrontement Warriors-Thunder mardi soir dans ce qui pourrait être un autre épisode du ridicule de Stephen Curry. Curry a marqué ses neuf premiers 3 points lors de la victoire de jeudi contre les Clippers de Los Angeles, marquant 25 points avant la fin du premier quart.

Les Warriors chercheront à passer à 4-0 contre une équipe des Kings qui a une fiche de 1-2 cette jeune saison. Curry et les Warriors cherchent à se rétablir en tant que prétendants à l’Ouest en attendant le retour de Klay Thompson.

Des horaires:

20h00, heure de la République dominicaine.

20h00, heure des États-Unis.

19h00, heure du Mexique.