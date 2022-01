Golden State Warriors dévoile la date de retour de Klay Thompson

Le retour de Klay Thompson est plus proche d’être produit. Comme Adrian Wojnarowski a divulgué ESPN (et ce qu’il filtre va en masse), le joueur pourrait enfiler le maillot de Guerriers de l’état d’or cette semaine même. Plus précisément, dimanche prochain contre les Cleveland Cavaliers.

Toujours selon Woj, la décision finale sera prise une fois que les Warriors disputeront les deux duels consécutifs qui se joueront mercredi et jeudi à Dallas et à la Nouvelle-Orléans. En principe, il y a de l’optimisme avec le retour de Klay ce très semaine.

Nous savons que Klay a déjà parlé avec les Warriors et ils sont clairs que son retour doit avoir lieu ce dimanche contre les Cavaliers ou le 18 contre les Detroit Pistons. Compte tenu de l’état actuel du joueur, tout indique qu’il reviendra ce dimanche. C’est énorme ce qu’il va pouvoir vivre au Chase Center de San Francisco. Pouvoir réunir à nouveau les Splash Brothers. Incroyable de voir Stephen Curry revenir pour aider Klay Thompson après si longtemps.

Il y a de l’optimisme, le gardien des Golden Warriors, Klay Thompson, fera son retour contre. les Cleveland Cavaliers dimanche, selon des sources à ESPN. Une décision finale est attendue une fois que les Warriors reviendront d’un voyage de deux matchs vendredi. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 janvier 2022

Éternel bas devenu trop long

Le quintuple All Star et triple champion a disputé son dernier match lors du sixième match de la finale NBA 2019. Ce jour-là, il s’est cassé le genou. Des mois plus tard, après son retour, il s’est cassé le tendon d’Achille lors d’un entraînement en novembre 2020. Ainsi, plus de deux ans plus tard, il est enfin tout près de revenir sur les courts.