Golden State Warriors et Brooklyn Nets souffrent pour gagner

C’est dans des jeux comme celui-ci que les vraies bases sont posées pour être des champions. On le dit beaucoup, mais ce n’est pas parce que c’est un sujet qu’il perd de sa force et de sa réalité puisque Golden State Warriors et Brooklyn Nets Ils savent à quel point la route vers la gloire est difficile et ils savent que battre des équipes faibles les nuits qui sont malheureuses pour leurs intérêts ou lorsqu’elles n’ont pas leurs meilleurs joueurs est la clé pour atteindre l’objectif souhaité. Ils l’ont tous les deux eu hier soir sans Stephen Curry et Kevin Durant, respectivement, enfilant des combinaisons et souffrant à mort pour battre les Detroit Pistons et Orlando Magic. Tous deux sont leaders de leurs franchises respectives et promettent des émotions fortes s’ils suivent cette voie.

Detroit Pistons 102 – 105 Golden State Warriors

Jordan Poole est venu à la rescousse de son équipe et a montré qu’il est un joueur d’élite dans cette ligue et qu’il vendra très cher sa propriété jusqu’à ce que Klay Thompson soit en pleine forme. Les 32 points marqués par le talentueux gardien ont été décisifs pour que l’équipe de la Baie résiste à la poussée finale des Pistons menés par Cunningham et Grant, avec 19 points chacun. Andrew Wiggins a également assumé des responsabilités chez les Warriors, qui, avec 27 points et une bonne sélection de tirs dans les moments importants, a réussi à être un élément fondamental du succès d’une équipe qui continue avec seulement 2 matchs perdus.

Brooklyn Nets 115 – 113 Orlando Magic

Pour que les New-Yorkais gagnent un match cette année sans Durant après Irving, il n’y avait qu’une seule recette possible : une excellente rencontre avec Harden. C’est ce qui s’est passé, le tireur monopolisant une grande partie du ballon lors d’un match où l’équipe manquait défensivement et où James Johnson, Patty Mills et LaMarcus Aldridge ont été décisifs pour la victoire finale. Avec cette victoire, les Nets gagnent beaucoup de moral en se prouvant qu’ils peuvent gagner des matchs même sans deux de leurs stars et devenir leaders de la Conférence Est, visant haut pour le reste de la saison.