Golden State Warriors et un martien nommé Stephen Curry

Stephen Curry l’a refait. Aussi simple que cela. Il marche à travers l’Est comme il l’avait fait lors des premiers matchs de l’année à l’Ouest. Hier a été la clé du triomphe de Guerriers de l’état d’or à la maison avant Les Cavaliers de Cleveland par 104-89. La clé du duel était au quatrième trimestre, au cours duquel les Warriors ont approuvé une course de 36-8 sur les Cavs pour surmonter un duel qui avait été très difficile. Don Stephen a récolté 20 des 40 points qu’il a marqués au cours de cette période. Les Warriors sont consolidés comme la meilleure équipe de la ligue avec 13 victoires et 2 défaites. Énorme.

Après le duel, son entraîneur Steve Kerr lui a rendu: « Il est l’un des meilleurs de l’histoire de ce sport. Et il est le meilleur triple tireur de tous les temps. La façon dont il déplace le ballon est très décisive et fluide et il comprend le jeu avec et sans ballon. Il n’a pas peur. »

Curry a terminé le match contre les Cavs avec 40 points après avoir marqué 9 triples et distribué 6 passes décisives. Je porte tout le poids offensif des Warriors dans les moments décisifs de l’affrontement. Il était bien accompagné par Draymond Green, qui a terminé avec 14 passes décisives. Sur le banc, belle contribution de Nemanja Bjelica (14 points) et Damion Lee (11 points). Andrew Wiggins est cette fois resté à 12 points après avoir raté les 5 triples qu’il a tentés.

Une autre nuit.

Les Cavs, en mauvaise passe

Les Cavs subissent les défaites de Mobley, Sexton et Allen et ont perdu leur troisième match consécutif de la saison. Après plusieurs performances stellaires consécutives, hier Ricky Rubio il était mauvais et a terminé le duel avec 10 points et 5 passes en 38 minutes. Mauvais pourcentages : 4 sur 15 dans les paniers et 1 sur 5 dans les triples. Le meilleur de l’Ohio était Darius Garland avec 25 points.