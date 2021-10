Golden State Warriors gagne contre OKC Thunder avec Curry

Les temps de transition, de parenthèses et de malheurs dans Guerriers de l’état d’or. Sans avoir laissé mourir l’un des projets les plus glorieux de l’histoire du basket, ceux de la Baie ont trouvé le moyen de redevenir une équipe de premier plan cette saison et d’opter pour le maximum. C’est ce qu’ils montrent en ce début de saison plus que prometteur, où ils ont déjà remporté cinq victoires en six matchs disputés. Le dernier était avant Le tonnerre d’Oklahoma City, sans se laisser emporter par une apparente supériorité et résoudre le match avec complétude et maîtrise. Le résultat final était 103-82 en faveur de ceux de Stephen Curry.

Justement, le meneur est revenu pour devenir le barreur de l’équipe, même s’il a pu limiter ses minutes en laissant le jeu résolu bien avant le dénouement. Il a fallu 27 minutes de jeu au génie des Warriors pour impliquer ses coéquipiers dans la nécessité de gagner un match comme celui-ci. Avec 20 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, il était l’avant-garde d’une équipe dans laquelle ils se sont également démarqués Jordan Poole, Draymond Green et Andrew Wiggins, tous avec 14 points. La profondeur du banc de San Francisco était à son apogée, avec l’apparition de nombreux joueurs qui ont contribué à des choses importantes et rafraîchi les gros titres.

Jonathan Kuming a fait ses débuts avec Warriors

Particulièrement significative a été la participation des deux recrues recrutées au repêchage, avec une présence beaucoup plus importante d’un Moïse Moody que Steve Kerr aime beaucoup. Ce qui est clair, c’est qu’avec les cinq titres, André Iguodala et Otto PorterCette équipe dispose de beaucoup d’équipement pour gagner des matchs en saison régulière, ainsi que pour battre des adversaires de moindre importance avec une fiabilité énorme. Les choses peuvent se compliquer au fur et à mesure que le cours progresse, mais la performance de ces Guerriers de l’état d’or c’est très excitant.