Golden State Warriors, invaincu en NBA 2021/22 avec Stephen Curry

L’espoir revient inonder le cœur de tous les adeptes de Guerriers de l’état d’or. Après plusieurs saisons de traversée dans le désert et le manque de personnel suffisant pour concourir, ceux de San Francisco ont été redécouverts avec ces sensations de grandeur qui les ont conduits à être l’une des meilleures équipes de l’histoire. Stephen Curry Il s’impose une fois de plus comme un basketteur et un leader spirituel capable d’inspirer ses coéquipiers à élever leur niveau à un statut supérieur. C’est ce qui se passe avec Jordan Poole, dont la performance en ce début de saison est sublime et les a beaucoup aidés à battre Rois de Sacramento pour un résultat de 107-119.

Cela faisait trop longtemps que ces intangibles d’une équipe légendaire n’avaient pas été présents, que le ballon ne circulait pas avec rapidité et précision dans un écosystème plein d’automatismes où la compréhension mutuelle entre Draymond vert et Curry fait que tout fonctionne parfaitement. Beaucoup de choses manquent dans le jeu Warriors, mais malgré toutes leurs lacunes, ils rivalisent avec effronterie et se sentent bien. Damion Lee et Kevon Looney ne s’affrontent pas, Otto Porter apporte des choses importantes depuis le banc, Andrew Wiggins marque des points, même s’il semble avoir un pied de moins que l’équipe si Klay revient fort, et Jordan poole découvrir le pot d’essences.

Les Golden State Warriors n’étaient pas 3-0 en début de saison depuis 2016

Le talent des gardiens de tir fait preuve d’une grande confiance, comme contre les Kings, avec 22 points au deuxième de Stephen, 27, qui a également dirigé efficacement l’équipe en distribuant 10 passes décisives. Remarquable aussi le bon niveau Gary Payton II du banc et les bonnes performances défensives qui ont permis les parcours de but de certains Rois de Sacramento dans lequel Harrison Barnes était le meilleur buteur, avec 24 points. Il peint très bien la saison pour Guerriers de l’état d’or, qui au détriment de récupérer Klay Thompson et de faire un transfert, semble être candidat à tout.