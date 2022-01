Golden State Warriors : le plan de Steve Kerr avec Klay Thompson

Ce dimanche prochain Klay Thompson retournera jouer avec Guerriers de l’état d’or après avoir enchaîné deux blessures graves qui l’ont tenu à l’écart des courts pendant plus de deux ans (depuis ce fatidique 13 juin 2019, lors du sixième match de la finale contre les Raptors de Toronto). Une fois le retour du joueur confirmé, ce qui changera car il ne pourrait en être autrement la rotation de l’équipe du Bay (il passe directement au cinq de départ) et la répartition des terrains (on verra combien il lui reste à Jordan poole Oui Andrew Wiggins).

Ainsi, il reste à voir le plan que son entraîneur Steve Kerr aura avec lui à son retour et, comme l’a commenté le spécialiste des Warriors dans . Anthony Slater, c’est que l’entraîneur de San Francisco « pense » qu’il va jouer entre 15 et 20 minutes à son retour et qu’il ne répète pas de matchs des soirs consécutifs (en back-to-back).

Le calendrier des guerriers

Ainsi, tout est arrangé pour que Klay Thompson revienne avec les Warriors tôt de dimanche à lundi au Chase Center contre les Cleveland Cavaliers. Ceci est suivi d’un road trip de quatre matchs avec des engagements difficiles comme les Bucks ou les Bulls, avant de retourner à San Francisco avec quelques matchs plus favorables.

Golden State Warriors contre Les Cavaliers de Cleveland

Grizzlies de Memphis contre. GSW

Milwaukee Bucks contre GSW

Chicago Bulls contre GSW

Minnesota TImberwolves vs. GSW

GSW vs. Pistons de Détroit

GSW contre Indiana Pacers

GSW vs. Houston Rockets