Golden State Warriors l’emporte 113-101 contre Memphis Grizzlies

17/05/2021 à 00h50 CEST

Guerriers de l’état d’or a réussi à gagner à domicile pour Memphis Grizzlies par 113-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de gagner à la maison pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 125-122, donc après la rencontre, ils ont ajouté un total de sept victoires d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Kings de Sacramento par 107-106. Guerriers de l’état d’or, après le match, il reste pour le moment hors des positions Play-off avec 39 victoires en 72 matchs joués, tandis que Memphis Grizzlies il serait exclu des Play-offs avec 38 victoires en 72 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart était le protagoniste et le dominateur de l’équipe locale, il a été fait avec la différence maximale de points (un) à la fin du quart et s’est terminé sur un résultat de 30-29. Plus tard, au deuxième trimestre Guerriers de l’état d’or il a réussi à se distancer dans la lumière et a élargi l’écart à un maximum de neuf points (40-31) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-20. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 55 à 49 points avant la pause.

Au troisième trimestre, l’équipe locale a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 dans ce trimestre et a marqué la différence maximale (17 points) à la fin du trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 31- 20 et 86-69 au total. Enfin, le dernier trimestre a connu plusieurs changements de leader dans l’électronique jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 27-32. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 113-101 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Stephen Curry Oui Andrew Wiggins pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 46 points, neuf passes et sept rebonds et 21 points et 10 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jonas Valanciunas Oui JA Morant, avec 29 points, une passe et 16 rebonds et 16 points, neuf passes et trois rebonds respectivement.