Golden State Warriors, les clés de leur domination dans les statistiques de la NBA

À de très rares occasions, la ligue a connu un départ triomphal aussi énergique et inattendu que celui de Guerriers de l’état d’or en cette saison, il mérite donc d’être soigneusement décortiqué. Pour ce faire, rien de mieux que de jeter un œil à la Statistique avancée officielle de la NBA, dans lequel vous pouvez voir les raisons pour lesquelles la franchise de San Francisco devient une équipe presque imbattable. Les performances offensives de Stephen Curry, complétées par Jordan Poole et Andrew Wiggins, ainsi que les automatismes générés en défense par l’intelligence de Draymond Green, font que les Warriors sont en tête dans de nombreux Statistiques NBA à la fois offensive et défensive.

Données offensantes

Leader en points marqués Troisième équipe en rebonds capturés Leader en passes décisives Troisième équipe en tentatives de tirs sur le terrain Deuxième équipe en triples réussis Leader en triples marqués Troisième équipe en pourcentage de tirs depuis le terrain Cinquième équipe en pourcentage de triples marqués Leaders en efficacité de tirs Septième en pourcentage de coups francs au troisième rang au total des rebonds offensifs

Données défensives

Deuxième équipe avec le moins de points accordés Cinquième pour les rebonds donnés Quatrième avec le moins de rebonds offensifs concédés Sixième pour les passes décisives concédées Leader en interceptions Leader en field goal autorisés Troisième avec le moins de pertes

En analysant ces données statistiques, il est clair que Guerriers de l’état d’or C’est une équipe extrêmement équilibrée qui ne dépend pas uniquement du succès du lancement, mais elle déplace bien le ballon et cimente une grande partie de son succès en défense, ce qui lui permet de courir et de marquer des points facilement. Il sera difficile pour ces données de changer drastiquement, même si une perte de Curry ou de Green pourrait ruiner cet engin parfait qui dynamise les aspirations des adversaires et fait peur avec le début d’une nouvelle dynastie.