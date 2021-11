Golden State Warriors : les clés de réhabilitation de Klay Thompson

Les choses ne pourraient pas être mieux pour Guerriers de l’état d’or. L’équipe de Bahia a commencé la saison à un niveau élevé, étant la meilleure équipe de la ligue au cours du premier mois de compétition. A cet état de forme s’ajoute désormais le retour plus qu’imminent de Klay Thompson, qui après deux ans d’arrêt après s’être cassé l’Achille et le genou, semble être sur le point de revenir.

Ces derniers mois, la date qui a toujours été fixée est Noël. On verra si tôt ou tard. Ce que l’on peut dire, selon les dernières informations des confrères d’ESPN, c’est que la rééducation va de mieux en mieux et que ce bon vieux Klay en est déjà à sa phase finale. Sans surprise, il a déjà commencé à jouer à 5 contre 5 à l’entraînement, chose qui se fait lorsque le joueur blessé est pratiquement rétabli. C’est la dernière étape d’un long chemin qui semble enfin toucher à sa fin.

Ainsi, si tout se passe comme prévu, Thompson pourrait être de retour la deuxième semaine de décembre, même si en aucun cas les Warriors ne forceront absolument quoi que ce soit. Jusqu’à ce qu’il soit à 200%, Klay ne reviendra pas.

Klay Thompson pourrait être de retour dès le 20 décembre, si sa rééducation se déroule comme prévu. Par @wojespn pic.twitter.com/dV7ma0umiR – NBA Retweet (@RTNBA) 11 novembre 2021

Les mots de Kerr

« Il a joué à 5 contre 5 lundi et je pense qu’il jouera également à 5 contre 5 mercredi », a-t-il déclaré. Steve Kerr après la victoire des Warriors sur les Nets. « James Wiseman (également blessé) n’a pas joué. Il n’a pas encore reçu l’autorisation de jouer en 5v5, mais Klay l’a fait. J’ai de bons rapports et ça va continuer. 2 ans d’absence demande beaucoup de travail. Non seulement la rééducation, mais aussi la force, l’endurance, donc c’est bien qu’il joue à 5 contre. 5, mais cela ne veut pas dire qu’il sera de retour la semaine prochaine ou quelque chose du genre, mais il progresse très bien. »