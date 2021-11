Golden State Warriors, possibilité d’arrêter la séquence des Phoenix Suns

Chaque fan de la NBA veut voir de grands duels et déterminer quelles équipes sont les meilleurs prétendants au ring. Sur la base de ce qui a été vu jusqu’à présent cette saison, il est évident que dans la Conférence Ouest, il y a actuellement deux franchises au-dessus des autres, et rien n’indique qu’elles pourraient subir un effondrement notable qui diminue leur favoritisme. Guerriers de l’état d’or domine la ligue d’une main de fer et n’est éclipsé dans l’Ouest que par une impressionnante séquence de victoires consécutives de Soleils de phénix, qui a déjà accumulé 16 victoires consécutives. Peu de gens pouvaient s’attendre à une telle émergence de deux équipes autour desquelles il y avait certains doutes et qui se rencontreront désormais dans deux matchs déterminants pour le reste de la saison régulière, comme le commentent les Warriors sur ESPN.

« De toute évidence, ils sont dirigés par des Devin Booker et Chris Paul impressionnants. Lorsque vous affrontez de si bons joueurs en attaque, vous devriez essayer de vous concentrer sur eux car si vous pouvez les arrêter, vous ferez effondrer toute l’équipe. C’est ce que nous allons faire. d’essayer et je pense que ce seront de grands matchs, nous voulons vraiment les affronter », a déclaré Green, motivé par la possibilité de mettre fin à une séquence de victoires historique. « Nous voulons être l’équipe qui met un terme à cela et je pense que nous avons une belle opportunité pour y parvenir », a déclaré le joueur expérimenté des Warriors, dont le rôle en défense dans ces matchs contre l’Arizona peut être décisif.

Curry a perdu son sang-froid face aux Clippers

Aussi, ils ont parlé de la façon dont Stephen Curry il a perdu son sang-froid lors du match contre les Clippers. « Il était clair pour moi que j’en avais eu besoin et j’ai lâché mes émotions. Il faut savoir canaliser cette énergie pour influencer positivement l’équipe », a déclaré le meneur. « Ça fait longtemps que je n’ai pas vu Steph aussi bouleversé, c’est un gars très compétitif et quand il sait qu’il a raison il peut lâcher prise, mais il le fait toujours en stimulant sa meilleure performance et celle de ses coéquipiers, il ne s’en sort jamais. centre », déclare Steve Kerr, ravi du devenir des Golden State Warriors. Il sera très intéressant de voir comment il préparera les deux matchs contre les Phoenix Suns pour mettre un terme à la bonne performance de Chris Paul.