Golden State Warriors prévoit une place vacante dans la liste

Steve Kerr a été interrogé sur SportsYahoo sur l’un des sujets brûlants d’aujourd’hui dans Guerriers de l’état d’or, comme c’est ce que la direction et le staff technique vont faire de la place qui reste libre dans l’effectif. Dans une saison aussi longue et exigeante, la logique est d’avoir le maximum de joueurs pour éviter les imprévus et c’est ce qu’ils se proposent de faire. “Tout est dans l’air et cela dépendra du camp d’entraînement. Nous aurons des noms illustres dans la ligue avec nous qui essaieront d’apporter leur expérience et des jeunes prometteurs. Celui qui excelle à l’entraînement et aux matchs peut avoir une chance, ” il a dit. Les principaux candidats en ce moment sont moisaiah Thomas, Gary Payton II, Avery Bradley et Darren Collison.