Golden State Warriors remporte 109-147 sur Oklahoma City Thunder

15/04/2021 à 05:51 CEST

Guerriers de l’état d’or a gagné en tant que visiteur de Tonnerre d’Oklahoma City par 109-147 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs d’Oklahoma City Thunder ont été vaincus à domicile contre Jazz de l’Utah 106-96, donc après le match, ils ont ajouté un total de neuf défaites d’affilée. De leur côté, les Golden State Warriors ont remporté à domicile Pépites de Denver 116-107, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires consécutives. Pour le moment Guerriers de l’état d’or serait exclu des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 55 joués, tandis que Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il serait pour l’instant hors des Play-offs avec 20 matchs gagnés sur 55 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a mis en vedette les joueurs des Golden State Warriors, ils avaient une différence maximale de sept points (23-30) pour terminer avec un résultat de 32-36. Puis au deuxième trimestre Guerriers de l’état d’or a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un score partiel de 11-1 au cours du quart et a eu une différence maximale de 27 points (48-75) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22- 39. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 54 à 75 points avant la pause.

Au troisième quart, les visiteurs se sont à nouveau distancés à la lumière, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 13-2 et sont venus l’emporter par 44 points (81-125) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 29-50. et un résultat global de 83-125. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réduit les écarts, même si cela était insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 26-22, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 109-147 en faveur des visiteurs.

La victoire de Guerriers de l’état d’or a été construit sur 42 points, huit passes et six rebonds de Stephen Curry et les 12 points, 16 passes et 10 rebonds de Vert Draymond. Les 18 points et 12 rebonds de Moïse Brown et les 22 points, une passe et huit rebonds de Darius Bazley ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, Guerriers de l’état d’or va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que la prochaine réunion de Tonnerre d’Oklahoma City sera contre Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.