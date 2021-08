GoldenTree Asset Management investit-il dans Bitcoin ?

in

GoldenTree Asset Management, un hedge fund avec 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion, aurait ajouté Bitcoin à son bilan. Le nombre de grandes institutions accumulant des Bitcoins ne cesse d’augmenter !

En particulier, fondée il y a plus de deux décennies, GoldenTree est un gestionnaire d’actifs basé à New York. En outre, avec des bureaux dans de nombreuses autres grandes villes financières telles que Londres, Singapour, Tokyo et Sydney.

Selon un rapport, l’institution s’est plongée dans l’industrie de la crypto-monnaie en achetant une quantité non divulguée de Bitcoin.

Plus précisément, comme l’a rapporté vendredi le média “The Street”, GoldenTree Asset Management a acheté des Bitcoins pour se diversifier des stratégies conservatrices basées sur la dette qu’il a utilisées dans le passé.

Fait intéressant, “The Street” n’a pas identifié ses sources. Mais, il a seulement dit qu'”ils ont obtenu l’anonymat, pour discuter de questions commerciales sensibles”.

Soit dit en passant, les dirigeants de GoldenTree, dont le fondateur Steven Tananbaum et les partenaires Deeb Salem et Joseph Naggar, ont investi ce mois-ci dans un tour de table pour Borderless Capital, qui avait précédemment contribué au lancement d’un programme d’accélérateur Algorand.

GoldenTree ajoute-t-il Bitcoin à son bilan ?

En fait, selon le média financier The Street, GoldenTree a acheté une certaine quantité de Bitcoin (BTC). Mais, il s’est apparemment éloigné de l’investissement dans d’autres crypto-monnaies.

Autres grands gestionnaires d’actifs cherchant à faire un saut dans l’espace #Bitcoin :

– Bain Capital

– Balyasny Asset Management

– Gestion du millénaire

– Gestion d’actifs Point72

– Gestion de fonds Soroshttps : //t.co/LOJzPO0yDm – TheStreet (@TheStreet) 30 juillet 2021

Bref, en citant deux sources connaissant le sujet. La publication a rapporté que l’achat de Bitcoin est intervenu après des discussions entre les dirigeants sur l’embauche de personnel familiarisé avec les investissements en crypto-monnaie.

Cependant, la source a ajouté que les partenaires de GoldenTree ont déjà une expérience dans le commerce de crypto-monnaies. De même, faire des investissements de type VC.

Fait amusant, on ne sait pas combien Bitcoin GoldenTree a acheté. Aussi, combien vous prévoyez d’acheter à l’avenir. Et quel type de solution de garde utiliseront-ils.

Certaines institutions qui accumulent du Bitcoin

Ainsi, avec GoldenTree, le nombre de grands gestionnaires d’actifs montrant un appétit pour le Bitcoin continue de croître. Par exemple, BlackRock s’est aventuré dans BTC via CME et a déclaré un bénéfice de 360 ​​000 $ en avril de cette année.

Aussi, Stone Ridge, un autre géant de Wall Street, a déposé une demande. Pour ajouter la crypto-monnaie à vos fonds alternatifs diversifiés.

De même, MicroStrategy a accumulé massivement du BTC au cours de la dernière année et compte plus de 100 000 Bitcoins à son bilan. Lors de son annonce des résultats du deuxième trimestre 2021, il a indiqué qu’il poursuivrait la stratégie Bitcoin.

De même, cette tendance s’est également propagée en dehors des États-Unis. Avec la société israélienne Altshuler Shaham, achetant du Bitcoin via le Grayscale Bitcoin Trust.

De plus, l’Allemagne a adopté une loi qui permet aux acteurs institutionnels d’investir jusqu’à 20 % de leurs actifs dans des monnaies numériques. Cette loi entrera en vigueur le 2 août de la semaine prochaine.

Soit dit en passant, l’environnement réglementaire est en train de mûrir. Et donc les institutions espèrent que Bitcoin est là pour rester.

Enfin, est-ce à cause de l’investissement supposé de GoldenTree, que le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté ? Et a-t-il grimpé à 41 200 $? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : “La perfection est enfin atteinte, non pas quand il n’y a rien à ajouter, mais quand il n’y a rien à obtenir.”

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport