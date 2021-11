Goldenvoice signe un « partenariat stratégique » avec la plate-forme de diffusion en direct NoCap

Goldenvoice d’AEG Presents a signé un accord de diffusion en direct avec NoCap, nommant la plate-forme de concerts et le promoteur « le partenaire de diffusion préféré dans le portefeuille de sites de Goldenvoice ».

Fondé l’année dernière par le musicien et producteur Cisco Adler, NoCap a annoncé aujourd’hui son « partenariat stratégique » avec l’organisateur de Coachella et Stagecoach Goldenvoice. Dans le cadre de l’accord, les entreprises impliquées sont sur le point de « développer une stratégie de diffusion en continu innovante en tant qu’additif complémentaire aux activités en personne existantes de Goldenvoices », en utilisant la technologie de NoCap pour diffuser en direct des concerts (traditionnels, basés sur la foule).

La publication concise de NoCap ne semble pas identifier le calendrier de l’accord ou les spécificités logistiques, y compris quand les fans pourront diffuser en direct les concerts de Goldenvoice. Mais NoCap a accueilli des émissions d’acteurs tels que Weezer, les Foo Fighters, Machine Gun Kelly et Travis Barker, pour n’en nommer que quelques-uns. La filiale AEG Presents, d’autre part, a de nombreux concerts en préparation, selon son site Web, y compris des événements dans des lieux exploités par Goldenvoice comme The Warfield, The Fonda Theatre et The Novo.

Bien sûr, plus de quelques plateformes de diffusion en direct – telles que Driift, StageIt, LiveControl, Dreamstage, Veeps, Mandolin et VenewLive – ont fait les gros titres depuis le début de la pandémie. Et maintenant, alors que les concerts en personne et les festivals de musique continuent de reprendre, un nombre croissant d’organisateurs (ainsi que des services de diffusion en direct) cherchent à s’appuyer sur l’infrastructure existante et à vendre des billets aux fans qui souhaitent regarder des événements en direct sur Internet.

Live Nation – dont les actions ont augmenté de plus de 68% par rapport à la mi-novembre 2020 – a acheté une participation majoritaire dans les Veeps susmentionnés (que les cofondateurs de Good Charlotte, Joel et Benji Madden ont créé) pour lancer 2021, par exemple. Ensuite, la société mère Ticketmaster a annoncé en avril son intention d’installer un équipement de diffusion en direct au nord de 60 de ses sites, offrant aux artistes la possibilité de diffuser « leur événement en un clin d’œil aux fans du monde entier ».

Plus récemment, en termes de musique live offerte aux fans via Internet, l’Electric Daisy Carnival (EDC) d’Insomniac est devenu le mois dernier « le premier festival de musique à se tenir sur Roblox ». Plus de 50 actes joués dans l’univers virtuel dans le cadre de l’accord, et les organisateurs ont également créé des produits numériques et des mini-jeux.

L’élément le plus important de l’initiative conjointe était peut-être la composition unique du public présent, qui contrastait avec celle d’EDC Las Vegas proprement dite. Alors que les participants à EDC 2021 devaient être âgés de 18 ans ou plus, Roblox a déclaré dans un dossier réglementaire avant son introduction en bourse que « 54% de nos utilisateurs avaient moins de 13 ans » au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2020. Surtout parce que le Le calendrier des concerts 2022 est plutôt rempli, cela vaut la peine de surveiller les performances commerciales des efforts visant à proposer des concerts en direct aux fans qui ne peuvent pas y assister en personne.