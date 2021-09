GoldFinX (GIX) monte en flèche de 1674% en un jour après de nouveaux partenariats

in

GoldFinX (GIX) a grimpé à 1674 % en une journée.

La plateforme utilise le concept de Contract mining.

Le nouveau partenaire de GoldFinX est Sanctum Global Ventures.

L’élargissement du réseau avec de nouveaux partenariats joue un rôle essentiel sur le marché de la cryptographie. Les utilisateurs sont attirés par les mises à jour lorsqu’il s’agit de nouveaux partenariats avec des entités réputées ou bien connues. C’est devenu une routine sur le marché que lorsqu’une entreprise étend son réseau, la valeur de son jeton natif explose.

Même lorsque les crypto-monnaies traditionnelles ont du mal à briser leur niveau de résistance élevé, certains altcoins surperforment. Les investisseurs s’intéressent aux mises à jour cryptographiques lorsque chaque écosystème publie une annonce. Les investisseurs en crypto se dirigent vers le jeton lorsqu’une nouvelle mise à jour est annoncée depuis son réseau.

GoldFinX (GIX) est une société FinTech 2.0 qui finance les petites mines d’or artisanales (ASGM) du monde entier en échange d’un pourcentage de leur production. Il utilise le concept d’exploitation minière sous contrat, qui identifie les ressources financières nécessaires pour des opérations minières optimales et viables.

État actuel du marché

Au moment de la rédaction, le prix de négociation de GoldFinX (GIX) est de 21,30 $ avec un volume de négociation de 867 609 $ au cours des dernières 24 heures. Selon Coinmarketcap, la valeur du prix du GIX a bondi à 1674 % au cours des dernières 24 heures et il occupe le 2987e rang.

Graphique de trading de GIX

Le graphique illustre la tendance haussière des dernières 24 heures. De manière significative, les statistiques sur 7 jours indiquent que le prix du GIX a grimpé à 2044 %. Si cette tendance se poursuit, la valeur du prix du GIX pourrait atteindre son plus haut niveau historique.

Nouveaux partenariats

Le dernier partenaire de GoldFinX est Sanctum Global Ventures. Sanctum Pte Ltd conseille principalement les familles à très haute valeur nette en Asie et au Moyen-Orient sur les investissements technologiques innovants et la transformation de la crypto-monnaie. Le PDG de cette entreprise investit dans GoldFinX car il apporte avec eux une vague d’investissements institutionnels.

Cependant, les utilisateurs de GIX avaient leur sweet spot pour la semaine dernière. Les investisseurs s’attendent à ce que cette tendance haussière se poursuive, si elle se poursuit, GIX pourrait atteindre un nouvel ATH. Avec les développements en cours et les nouvelles discussions de partenariat dans le réseau, cela conduira à plus de sommets dans un proche avenir.