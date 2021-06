Goldi Solar vise à augmenter sa capacité de fabrication de modules à 2,5 GW d’ici la fin de l’exercice 22

in

La société nationale d’énergie renouvelable Goldi Solar a annoncé lundi qu’elle ajouterait une capacité de fabrication de modules de 2 000 mégawatts (MW) dans sa nouvelle usine à la périphérie de Surat d’ici la fin de l’exercice 22, portant la base de production de l’entreprise à 2 500 MW. La société basée à Surat a déclaré que le plan d’expansion “survient dans un contexte de demande mondiale croissante pour une meilleure technologie et une meilleure valeur des panneaux solaires”, car il vise à pénétrer de nouveaux marchés.

L’extension de la capacité a été planifiée en deux étapes, la première phase de 1 000 MW devant commencer d’ici la fin du T2FY22, et les 1 000 MW restants devant être mis en service d’ici la fin du T4FY22. L’annonce a été faite deux semaines après que l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables a invité les fabricants de modules solaires à soumettre des candidatures pour bénéficier du programme d’incitation liée à la production (PLI) de 4 500 crores du Centre.

Juste après que le Cabinet ait autorisé le programme PLI solaire plus tôt cette année, Tata Power Solar Systems a mis en service 400 MW de capacité de fabrication de modules et de cellules supplémentaires, portant la capacité totale à 1 100 MW. Gautam Solar a récemment doublé la capacité de fabrication de panneaux à 250 MW dans son usine de Haridwar et Premier Energies, basée à Hyderabad, a investi 430 crores pour multiplier par trois sa capacité de fabrication de modules à 1 500 MW.

ReNew Power développera également une usine de fabrication de cellules et modules solaires de 2 000 MW à Dholera, dans le Gujarat.

« Nous avons des plans ambitieux pour la croissance de Goldi et cherchons à étendre notre capacité de fabrication à 5 000 MW », a déclaré Bharat Bhut, co-fondateur et directeur de Goldi Solar.

La société a également pour objectif de mettre en place une ligne de fabrication de cellules solaires de plusieurs gigawatts, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021 à un taux de 15 %.

Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires seront assujetties à un droit de douane de base de 40 %. Environ 50% de la capacité de fabrication solaire de 10 000 MW du pays reste actuellement inutilisée, car les développeurs ont préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires.

