Goldman promeut une vague de partenaires féminines à des postes de direction

Goldman Sachs Group Inc (GS.N) a promu jeudi quatre partenaires féminines à des postes de direction au sein de l’entreprise, selon des notes vues par ..

Parmi eux, la responsable des relations avec les investisseurs de Goldman, Heather Kennedy Miner, a été nommée n ° 2 dans le secteur de la gestion d’actifs de la banque, et Jacqueline Arthur a été nommée directrice de cabinet adjointe du bureau exécutif.

Goldman s’est fixé certains des objectifs les plus agressifs et les plus spécifiques parmi les grandes banques américaines pour accroître la présence de professionnels noirs, latinos et féminins à tous les niveaux de l’emploi. Les promotions de jeudi reflètent ce que le directeur général David Solomon a déclaré être un manque de diversité dans les échelons supérieurs de la banque.

Solomon a déclaré lors d’un événement virtuel organisé l’année dernière par l’Economic Club of New York qu’il n’était «pas satisfait» des niveaux de diversité parmi les hauts dirigeants de la banque.

Goldman compte quatre femmes dans son conseil d’administration et en aura une cinquième si les actionnaires approuvent la nomination de la directrice financière de Royal Dutch Shell plc, Jessica Uhl, plus tard ce mois-ci. Mais Salomon a exhorté la banque à accroître plus rapidement la diversité dans les premiers rangs.

Une analyse récente des sociétés incluses dans l’indice Russell 30000, qui comprend Goldman, montre que les femmes n’occupaient que 12% des postes de «hauts dirigeants nommés», contre 9% en 2015.

Dans les notes de service, Miner a été nommé directeur de l’exploitation de la division de gestion d’actifs de Goldman. Elle dirigeait auparavant les relations investisseurs pour la banque depuis 2017.

Le chef de l’unité bancaire de Goldman Sachs et trésorier adjoint, Carey Halio, a été nommé pour remplacer Miner à la tête des relations avec les investisseurs.

Arthur sera chef de cabinet adjoint et secrétaire du comité de gestion, sous la direction de John Rogers.

Lisa Donnelly s’est vu confier un rôle élargi en tant que chef des opérations de base responsable de la coordination des pratiques, normes et protocoles communs pour les divisions mondiales de la banque. Elle succède à Phil Armstrong, qui prend sa retraite.