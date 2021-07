Goldman Sachs : 45% des personnes les plus riches s’intéressent aux crypto-monnaies

Goldman Sachs, une banque d’investissement américaine de premier plan, a récemment mené une étude et a constaté qu’au moins 45% des family offices sont intéressés à injecter de grosses sommes d’argent sur le marché des crypto-monnaies. Selon les conclusions de la banque, 15% des family offices ont déjà investi une partie des fonds de leurs clients dans des actifs numériques. Les family offices investissent dans des actifs traditionnels lucratifs tels que le private equity, l’immobilier et les fonds communs de placement. Cependant, l’état actuel du système financier mondial les a obligés à envisager d’autres options.

Alors que les experts financiers ont mis en garde contre la volatilité des crypto-monnaies, la population ultra-riche ne semble pas tenir compte de ce conseil. Selon Goldman Sachs, la prévalence des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) a suscité un appétit insatiable de crypto parmi les investisseurs. Les family offices pensent que les crypto-monnaies peuvent se protéger contre la hausse de l’inflation, les taux bas prolongés et d’autres facteurs macroéconomiques qui se sont aggravés après le début de la pandémie de COVID-19.

Selon Meena Flynn, partenaire et co-responsable mondiale de la gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs, les personnes les plus riches du monde n’investissent pas dans les crypto-monnaies uniquement pour leur battage médiatique. Il déclare que ces investisseurs pensent que les crypto-monnaies ont le potentiel de façonner l’avenir. Flynn a en outre révélé que les ultra-riches pensent que la blockchain et les actifs numériques auront un impact similaire à Internet du point de vue de l’efficacité et de la productivité.

La demande de crypto-monnaie continue d’augmenter

Après la performance haussière du marché des crypto-monnaies cette année, de nombreux investisseurs institutionnels sont entrés dans le secteur naissant. Les entrées les plus notables de l’année dernière sont celles de Tesla, qui a acheté pour 1,5 milliard de dollars de BTC, et de PayPal, qui a commencé à prendre en charge les services de cryptographie sur sa plate-forme. Des entreprises comme MicroStrategy et Ark Invest ont également renforcé leurs avoirs en crypto avec plus d’achats.

Avec ces entreprises qui se lancent dans la crypto, les investisseurs institutionnels ont emboîté le pas, forçant les institutions financières à proposer des services de crypto. Un exemple est JP Morgan Chase, un rival de Goldman Sachs, qui avait une position négative sur Bitcoin (BTC / USD) jusqu’à ce que ses clients l’exigent. Selon Mary Callahan Erdoes, directrice de la gestion d’actifs et de patrimoine de JP Morgan, les clients de la banque considèrent désormais les crypto-monnaies comme une classe d’actifs. Il a ajouté que JP Morgan a l’intention de continuer à offrir des services de cryptographie pour répondre à la demande croissante de ses clients. En plus d’offrir des services de cryptographie, JP Morgan a également lancé sa crypto-monnaie native appelée JPMCoin.

