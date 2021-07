Goldman Sachs : 60% des family offices aisés veulent ou ont déjà une exposition crypto

in

Une enquête de Goldman Sachs auprès des family offices a révélé que 15% investissent déjà dans les crypto-monnaies et 45% sont intéressés.

La banque d’investissement Goldman Sachs a indiqué avoir mené une enquête qui a révélé que plus de la moitié des bureaux de la famille qui font des affaires avec Goldman Sachs veulent ou ont une exposition aux crypto-monnaies. Cela a été rapporté par Bloomberg et Coindesk.

Des Family Offices avec des sociétés qui gèrent le patrimoine et les affaires personnelles des très riches.

L’enquête menée par la banque a révélé que 45% des family offices sont intéressés à investir dans les crypto-monnaies. 15% des plus de 150 family offices dans le monde qui ont répondu le font déjà.

Ces sociétés d’investissement utilisent les crypto-monnaies comme couverture contre “une inflation plus élevée, des taux bas prolongés et d’autres développements macroéconomiques après une année de relance budgétaire et monétaire mondiale sans précédent”, selon le rapport.

Vous cherchez à diversifier vos investissements

Bloomberg note que l’intérêt pour les family offices montre comment ces entreprises parfois secrètes qui gèrent les affaires des riches deviennent une force sur de multiples marchés. Parmi les entreprises qui ont participé à l’enquête, 22% avaient des actifs sous gestion de 5 milliards de dollars ou plus, et 45% ont supervisé 1 à 4,9 milliards de dollars.

Il ajoute que certains family offices sont depuis longtemps des investisseurs dans le capital-investissement et l’immobilier, mais qu’ils ont récemment été l’un des principaux moteurs de l’essor des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Comme ce phénomène, la frénésie du marché des crypto-monnaies de l’année dernière a attiré de grandes institutions financières, des athlètes, des célébrités et ces types d’entreprises qui gèrent l’argent des riches.

“La plupart des entreprises familiales veulent nous parler” de la technologie Blockchain et du grand livre numérique “, a déclaré Meena Flynn, qui aide à diriger la gestion de patrimoine privé pour Goldman. Nombreux sont ceux qui pensent que « cette technologie va être aussi impressionnante qu’Internet l’a été du point de vue de l’efficacité et de la productivité ».

Cependant, d’autres répondants ont indiqué qu’ils avaient toujours des inquiétudes sous-jacentes concernant la valeur à long terme des monnaies numériques, malgré l’adoption plus récente des technologies de crypto et de blockchain par le secteur financier.

Des family offices de mille milliards de dollars

Les family offices ont proliféré ces dernières années, en partie à cause de la montée en puissance des milliardaires technologiques. Une estimation de 2019 du chercheur Campden Wealth évaluait les actifs des family offices à près de 6 000 milliards de dollars dans le monde, soit plus que l’ensemble du secteur des hedge funds.

Bloomberg explique que les entreprises familiales varient considérablement en taille. Certains gèrent des centaines de millions de dollars, tandis que d’autres surveillent la fortune de milliardaires spécifiques comme Sergey Brin et Jeff Bezos. Beaucoup choisissent d’opérer hors de la vue du public. Ils ont également augmenté en nombre en Asie après les fortunes florissantes des ultra-riches de la région, avec Jack Ma de Chine et le milliardaire immobilier Wu Yajun ayant créé leurs propres bureaux familiaux au cours de la dernière décennie.

Une enquête menée par la banque JPMorgan ce mois-ci auprès de clients institutionnels a révélé que 7 sur 10 souhaitaient investir dans la crypto.

