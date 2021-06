Commerce et investissement

Goldman Sachs commence à négocier des contrats à terme sur Bitcoin avec Galaxy Digital en tant que «fournisseur de liquidités»

Selon le coprésident de Galaxy, il s’agit de « la sécurité en nombre », et une fois qu’une banque adhère, les autres auront le FOMO et seront intégrées.

Goldman Sachs a commencé à négocier des contrats à terme sur bitcoins avec Galaxy Digital, une société d’investissement en cryptographie fondée par Mike Novogratz.

Galaxy servira essentiellement de « fournisseur de liquidités » de la banque d’investissement.

“Notre objectif est d’offrir à nos clients la meilleure tarification et un accès sécurisé aux actifs qu’ils souhaitent négocier”, ce qui “inclut désormais la crypto”, a déclaré Max Minton, responsable des actifs numériques pour la région Asie-Pacifique du géant bancaire.

Avec cette décision, Goldman a fait un pas en avant pour aider les hedge funds et d’autres grands clients institutionnels à s’exposer aux crypto-monnaies, a rapporté CNBC.

Les transactions représentent la première fois que Goldman utilise une société d’actifs cryptographiques comme contrepartie depuis la création de son bureau de cryptographie le mois dernier, selon Damien Vanderwilt, responsable de la division des marchés mondiaux de Galaxy.

En étant l’une des premières grandes banques américaines à commencer à négocier des crypto-monnaies, cela en poussera d’autres à faire de même, a déclaré Vanderwilt, un ancien partenaire de Goldman.

« Il y a toute une dynamique avec les grandes banques que j’ai vue maintes et maintes fois : la sécurité par le nombre. “Une fois qu’une banque aura fait cela, les autres banques auront (FOMO), et elles seront intégrées parce que leurs clients l’ont demandé.”

Les banques pourront offrir aux clients des moyens de parier sur le bitcoin en utilisant des produits dérivés, un peu comme la finance traditionnelle, a-t-il déclaré.

Selon Vanderwilt, l’implication des hedge funds, des pensions, des family offices et des fonds souverains dans le trading de bitcoins améliorera la profondeur et l’étendue du marché et réduira finalement la volatilité.

En effet, contrairement au commerce de détail qui a accès à des « montants ridicules d’effet de levier », jusqu’à 125 fois, la communauté institutionnelle dispose de règles et de réglementations appropriées concernant l’effet de levier, l’inadéquation actif-passif et le risque.

En tant que tel, plus l’activité de la communauté institutionnelle est importante, moins le marché de la cryptographie est volatile, a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.